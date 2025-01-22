У Запорізькій області, поблизу села Велика Знам’янка, археологи знайшли унікальні ювелірні вироби скіфської доби – сережки з зображенням богині. Ця знахідка датована періодом 350–325 років до н.е.

Про артефакт повідомили на сторінці Національного музею історії України у Facebook. Розкопки проводила експедиція Інституту археології АН України в 1982 році під керівництвом Юрія Рассамакіна та Віталія Отрощенка.

Сережки, разом із іншими знахідками, зараз зберігаються в колекції Скарбниці музею. За даними дослідників, сережки належали молодій скіфці віком 20–23 роки. Під час розкопок у похованні також були виявлені золота гривня, намисто з непрозорого скла, а також зброя – стріли і спис. Окрім того, поруч з жінкою знаходилися рештки служниці, яка, ймовірно, супроводжувала її в потойбічному світі.

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Вчені припускають, що ця молода жінка могла бути жрицею богині Аргімпаси, яка була покровителькою скіфських царів та символізувала любов і родючість.

Ювелірні вироби вражають своєю високою майстерністю. Сережки оснащені підвіскою, яка складається з двох пластин, між якими розміщена дротяна дужка. На лицьовій стороні зображена богиня, що сидить на троні, оздобленому символами родючості – сфінксами та баранами.

Скарби скіфської епохи: археологи у Запорізькій області знайшли унікальні золоті прикраси жриці (фото). Джерело: Національний музей історії України/Facebook

Ця знахідка є не лише важливим доказом високого рівня ювелірного мистецтва скіфів, а й сприяє кращому розумінню їх культури та релігійних переконань.

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