Ймовірно, найстаріша на планеті: археологи виявили унікальну тривимірну карту у Франції

Археологи зробили неймовірне відкриття, знайшовши у французькій печері Сегоньоль-3 найдавнішу тривимірну карту у світі, вік якої оцінюється приблизно в 13 000 років. Під час дослідження цього скельного притулку, відомого своїми малюнками, вчені помітили, що частина підлоги печери була ретельно вигравірувана.

Виявилося, що це зображення навколишнього ландшафту, яке з точністю відтворює річки, долини та інші природні об’єкти. Про це пише onlinelibrary.wiley.

"Це не просто карта в сучасному розумінні цього слова, – пояснює один із дослідників. – Це скоріше тривимірна модель, яка демонструє взаємозв'язки між різними частинами ландшафту".

Це відкриття доводить, що люди палеоліту володіли значно більш розвиненими когнітивними здібностями, ніж вважалося раніше. Вони не лише створювали вражаючі художні твори, але й здатні були до абстрактного мислення та моделювання навколишнього світу.

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"Наше дослідження демонструє, що зміни в гідравлічній поведінці, внесені людьми всередині і навколо сховища, також стосуються моделювання природних водних потоків у ландшафті регіону навколо скельного притулку. Це виняткові результати, які наочно свідчать про розумові здібності, уяву та інженерні навички наших далеких предків", – зазначають вчені.

Це відкриття кидає виклик звичним уявленням про можливості стародавніх людей і доводить, що навіть у глибокій давнині люди мали складні знання про своє середовище і вміли передавати ці знання наступним поколінням.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що змусило найбільшу річку Землі змінити хід.

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