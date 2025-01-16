Таємниці вікінгів розкриті: як знайдені артефакти в Україні змінюють світову історію (фото)

Пірофілітові диски, знайдені на території України, стали ключем до розуміння середньовічної навігації. На думку вчених, ці артефакти допомагали мореплавцям орієнтуватися задовго до винайдення магнітного компаса.

Ця археологічна знахідка з України викликала захоплення серед істориків і дослідників, відкриваючи маловідомі аспекти навігаційних технологій минулого. Про це повідомляє Curiosmos.

Артефакти, що походять з XII-XIII століть, виготовлені з пірофіліту – м'якого каменю, який легко піддається різьбленню і традиційно використовувався для створення знарядь праці та релігійних предметів у середньовіччі.

Диски, оздоблені складними візерунками у вигляді концентричних кілець і радіальних ліній, свідчать про те, що їхнє призначення перевищує звичайне ремесло. Знайдені в значущих середньовічних поселеннях, таких як Київ, Листвен і Любеч, ці диски були частиною культурного обміну між місцевими жителями та скандинавськими торговцями на відомому торговому Шляху з варягів у греки.

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Історики розглядають версію, що ці артефакти могли бути сонячними компасами – важливими інструментами для навігації вікінгів. У таких компасах зазвичай використовували центральну паличку або гномон, що відкидав тінь на диск, дозволяючи морякам орієнтуватися за положенням сонця.

Хоча на українських дисках не виявлено гномонів, складне різьблення дозволяє припустити, що подібну роль могли виконувати тимчасові маркери, можливо, нанесені вугіллям чи крейдою.

Ця теорія отримує підтвердження при порівнянні з навігаційними інструментами вікінгів, знайденими в Гренландії та Балтійському регіоні, які мають схожі конструктивні особливості з українськими дисками. Однак різниця в розмірах центральних отворів вказує на можливі локальні варіації у використанні цих інструментів. Це свідчить про активний обмін знаннями між скандинавськими та місцевими громадами в середньовіччі.

Незважаючи на ці переконливі докази, точне призначення пірофілітових дисків досі залишається неясним. Якщо ця теорія підтвердиться, вона розкриє складний підхід до навігації та поглибить наше розуміння винахідливості вікінгів і технологічного обміну в середньовіччі.

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