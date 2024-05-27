Смелость в тренде: как носить серьги в этом сезоне

Мир моды динамичен, и ювелирные тренды не стоят на месте. 2024 год готовит нам настоящий калейдоскоп стильных решений для украшения ушей. Итак, какие серьги подчеркнут вашу красоту и индивидуальность в этом году? Об этом пишет Радиотрек.

Серьги-кольца: элегантная геометрия

Серьги-кольца среднего размера станут изюминкой вашего образа. Сочетайте их с короткими стрижками или гладко зачесанными волосами. Отдавайте предпочтение дутым или широким кольцам, чтобы быть в тренде. Эти серьги отлично дополнят любой стиль одежды.

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Большие серьги: смелые акценты

Не теряют актуальности и привлекающие внимание массивные серьги. Это могут быть как элегантные жемчужины, так и изысканные композиции из жемчужин-бус. Геометрические формы и металлический блеск на пике популярности.

Асимметрия: игривость и оригинальность

Не бойтесь экспериментировать с асимметрией! Носите серьги разной формы или величины в ушах. Обратите внимание, чтобы они сочетались по цвету или дизайну. Можно также играть с количеством: одна серьга в одном ухе, 2-4 в другом.

Моносережка: минимализм с изюминкой

Потеряли серьгу? Не отчаивайтесь! В этом году мода позволяет носить только одну серьгу. Конечно, пусть она будет большая и заметная, чтобы подчеркнуть вашу индивидуальность.

Помните, что мода – это только рекомендации. Не бойтесь выражать себя и выбирать серьги, подчеркивающие вашу красоту и настроение!

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