Смело используйте: названы украинские слова, которые ошибочно считают суржиком

Не каждый термин, напоминающий русское слово, является заимствованием или суржиком. Многие из таких слов имеют древние праславянские корни.

Команда UAportal совместно с ТСН объясняет, какие слова не нужно обходить в обычных разговорах, ведь они являются частью украинского языка.

Какие слова на самом деле не относятся к суржику, а являются украинскими

"Строїти". Этот термин имеет корни от праславянского слова srtojь, что означает "порядок" и встречается во многих индоевропейских языках, включая украинский.

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"Многий". Многие знают приветствие "многая лета". Это слово происходит из праславянского языка и также присутствует во многих восточнославянских языках.

"Рихлий" – описывает что-то, что потеряло свою свежесть или эластичность, например рыхлая кожа. Это слово является частью лексики восточноевропейских языков и также встречается в польском, голландском, словацком и чешском языках.

"Давити", что означает давить, является словом, которое перешло во многие современные восточноевропейские языки из праславянского. От него происходит немало производных слов, таких как давка, давиться, давило.

"Празник" – это старинный термин, которым наши предки обозначали день отдыха. Также словом "празный" в прошлом описывали бездельников.

"Інтерес". Происходит от латинского interesse, что означает иметь значение или быть интересным. В украинский язык это слово пришло через немецкий и польский.

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