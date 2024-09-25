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Скорее не бывает: рецепт сырой аджики за 15 минут на зиму

Цихоцкая Мария

Скорее не бывает: рецепт сырой аджики за 15 минут на зиму
Этот простой и ароматный рецепт станет отличным дополнением к мясным и овощным блюдам.

Попытайтесь приготовить острую сырую аджику из красного перца за считанные минуты. Этот простой и ароматный рецепт станет отличным дополнением к мясным и овощным блюдам.

Об этом пишет Днепр Регион.

Ингредиенты:

  • 1,5 кг красного сладкого перца или ратуши
  • 3-4 стручка острого перца
  • 2 столовые ложки соли
  • 6 столовых ложек сахара
  • 200-300 мл уксуса
  • 2 головки чеснока

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Процесс приготовления

  1. У красного сладкого перца удалите плодоножку и семена. У острого перца отрежьте только плодоножку, сохраняя семена для пикантности.
  2. Очистите чеснок от шелухи.
  3. Пропустите через мясорубку оба вида перца вместе с чесноком.
  4. В полученную массу добавьте соль, сахар и уксус. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородности.
  5. Переведите готовую смесь в предварительно стерилизованные банки.
  6. Храните приготовленную аджику в холодильнике.

Этот рецепт позволит вам быстро приготовить вкусную домашнюю аджику, которая станет отличным дополнением к разнообразным блюдам и обогатит ваше меню острыми нотками.

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