'Шоколадное варенье' из слив на зиму: нужны только три ингредиента

Сливовое шоколадное варенье – это просто и вкусно. Такое варенье просто в приготовлении, но невероятно вкусное. Легкий шоколадный аромат прекрасно дополняет кислинку слив, делая это варенье настоящим зимним хитом.

Рецептом "сливовой нутеллы" поделилась автор кулинарного блога на cookpad.com. Она заметила, что это варенье напоминает шоколадную пасту с легкой кислинкой.

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Ингредиенты:

3 кг 500 г слив

2 кг сахара

100 г какао

Сколько времени варить шоколадное варенье из слив

Сливы хорошо промойте, удалите косточки. Пропустите мякоть слив через мясорубку. Добавьте сахар и тщательно перемешайте. Доведите массу до кипения, затем снимите с огня. Добавьте какао, постоянно помешивая, чтобы не пригорело. Разлейте варенье в стерилизованные банки. Закрутите крышки.

Ароматное и вкусное сливовое варенье с шоколадом готовое, вкусное!

Напомним, мы уже писали о вкусном клубничном варенье, которое можно приготовить без сахара.

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