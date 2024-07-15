'Шоколадне варення' зі слив на зиму: потрібні лише три інгредієнти

Сливове шоколадне варення – це просто та смачно. Таке варення просте у приготуванні, але неймовірно смачне. Легкий шоколадний аромат чудово доповнює кислинку слив, роблячи це варення справжнім зимовим хітом.

Рецептом "сливової нутелли" поділилася авторка кулінарного блогу на cookpad.com. Вона зауважила, що це варення нагадує шоколадну пасту з легкою кислинкою.

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Інгредієнти:

3 кг 500 г слив

2 кг цукру

100 г какао

Скільки часу варити шоколадне варення зі слив

Сливи добре промийте, видаліть кісточки. Пропустіть м'якоть слив через м'ясорубку. Додайте цукор і ретельно перемішайте. Доведіть масу до кипіння, потім зніміть з вогню. Додайте какао, постійно помішуючи, щоб не пригоріло. Розлийте варення у стерилізовані банки. Закрутіть кришки.

Ароматне та смачне сливове варення з шоколадом готове, смачного!

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