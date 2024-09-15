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Сделает блюда более пикантными: рецепт маринованного жгучего перца

Цихоцкая Мария

Сделает блюда более пикантными: рецепт маринованного жгучего перца
Маринованный халапеньо – это настоящая находка для любителей пикантных блюд

Кто бы мог подумать, что острый перец может быть таким нежным и приятным по вкусу? Маринованный халапеньо – это настоящая находка для любителей пикантных блюд. Его мягкая острота, сладковатая кислинка и ароматные травы идеально дополняют любое блюдо. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

  • 10 шт. перца халапеньо (или чили)
  • 180 мл белого винного или яблочного уксуса
  • 180 мл воды
  • 1 ст. л. морской соли
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ч. л. сушеного орегано
  • 1/2 ч. л. семена горчицы

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Пошаговая инструкция:

  1. Тщательно вымойте перец и нарежьте его кружочками. Не обязательно удалять семена, если вы любите более острый вкус.
  2. Смешайте в кастрюле воду, уксус, соль, сахар, орегано и семена горчицы. Доведите до кипения, постоянно помешивая, чтобы сахар и соль полностью растворились.
  3. Плотно уложите кольца перца в стерилизованные банки, чередуя их с пластинками чеснока.
  4. Залейте перец горячим маринадом, оставляя небольшое пространство вверх банки.
  5. Закройте банки крышками и переверните их вверх дном. Оставьте остывать до комнатной температуры, укутав одеялом.
  6. После полного охлаждения переместите банки в холодильник.

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