Сделает блюда более пикантными: рецепт маринованного жгучего перца
Кто бы мог подумать, что острый перец может быть таким нежным и приятным по вкусу? Маринованный халапеньо – это настоящая находка для любителей пикантных блюд. Его мягкая острота, сладковатая кислинка и ароматные травы идеально дополняют любое блюдо. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты:
- 10 шт. перца халапеньо (или чили)
- 180 мл белого винного или яблочного уксуса
- 180 мл воды
- 1 ст. л. морской соли
- 2 ст. л. сахара
- 1 зубчик чеснока
- 1 ч. л. сушеного орегано
- 1/2 ч. л. семена горчицы
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Пошаговая инструкция:
- Тщательно вымойте перец и нарежьте его кружочками. Не обязательно удалять семена, если вы любите более острый вкус.
- Смешайте в кастрюле воду, уксус, соль, сахар, орегано и семена горчицы. Доведите до кипения, постоянно помешивая, чтобы сахар и соль полностью растворились.
- Плотно уложите кольца перца в стерилизованные банки, чередуя их с пластинками чеснока.
- Залейте перец горячим маринадом, оставляя небольшое пространство вверх банки.
- Закройте банки крышками и переверните их вверх дном. Оставьте остывать до комнатной температуры, укутав одеялом.
- После полного охлаждения переместите банки в холодильник.
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