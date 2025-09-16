Считался пропавшим: в джунглях зафиксировали уникального хищника (фото)

На юге Таиланда впервые за многие годы удалось зафиксировать редчайшую азиатскую золотую кошку, известную также как катопума теменка. Камера-ловушка, установленная в национальном парке Кхао Луанг, зафиксировала, как животное неторопливо прогуливается по тропе. Для ученых это стало настоящей сенсацией, ведь вид считался почти исчезнувшим в этом регионе, а подтвержденных наблюдений уже не было много лет.

Об этом пишет indiandefencereview.com. Кадры, обнародованные Департаментом национальных парков Таиланда, возобновили надежду на сохранение этого уязвимого хищника. По словам биологов, такие доказательства имеют огромное значение, ведь подтверждают существование популяции там, где ее уже не ожидали увидеть. Прауин Чумсай, один из участников программы мониторинга, отметил, что новые данные открывают пространство для дальнейших ранее не рассматривавшихся мер по охране среды обитания.

Азиатская золотая кошка. Источник: Скриншот Азиатская золотая кошка. Источник: Скриншот

Золотая кошка, несмотря на название, может иметь разную окраску — от насыщенной рыжей до черной или пятнистой. Ее ночной образ жизни и склонность избегать людей затрудняют наблюдение, поэтому у ученых есть очень ограниченная информация об этом виде. По оценкам, в дикой природе осталось менее семи тысяч особей, и точные данные получить чрезвычайно трудно.

Специалисты отмечают, что сохранение вида осложняется из-за незаконной вырубки лесов и браконьерства. Спрос на мех и суеверные представления о лечебных свойствах животного подпитывают торговлю на черном рынке. В Таиланде законы усилились, однако контроль в отдаленных районах до сих пор слаб.

