Самое одинокое создание на планете: ученые раскрыли загадку 52-герцового кита

Глубоко в океанских глубинах скрывается множество тайн, которые учёные пытаются разгадать десятилетиями. Одной из таких загадок является одинокий зов, эхом разносимый Тихим океаном уже много лет. Его особенность в том, что он, вероятно, принадлежит существу, находящемуся в полном одиночестве.

Об этом рассказал американский эволюционный биолог Скотт Треверс из Ратгерского университета в своей колонке для Forbes. По его словам, это существо называют "52-герцовым китом" из-за частоты издаваемого им звука. Это явление заинтересовало морских биологов, океанографов и научное сообщество. Об этом пишет Forbes.

Впервые уникальный зов был зафиксирован в конце 1980-х годов во время мониторинга Тихого океана, проводимого аналитиками ВМС США. Ученых удивила его частота — 52 герца, что значительно выше звуков, издаваемых известными китообразными. Обычно киты общаются в диапазоне от 15 до 25 герц, ведь низкие звуки способны распространяться на сотни километров. Однако 52-герцовый сигнал был слишком структурирован, чтобы считать его случайным шумом океана.

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В ходе исследований были исключены зубатые киты, а также установлено, что этот зов не принадлежит кашалотам, косаткам или дельфинам, которые общаются на значительно более высоких частотах. Выдвигались разные теории относительно природы этого существа. Некоторые ученые предполагали, что это может быть результатом скрещивания синего кита и финвала, другие считали, что кит имеет вокальную аномалию. Не исключалась и возможность того, что это представитель неизвестного науке вида.

Несмотря на развитие технологий в сфере морских исследований, загадку так и не удалось разгадать. За три десятилетия стало известно лишь то, что этот зов принадлежит одной особе, а не группе китов. При этом ее миграционный маршрут похож на путь синих и ластоногих китов. Однако вид, возраст и точные размеры загадочного существа остаются неизвестными.

Ученые опасаются, что тайну "52-герцового кита" так и не удастся раскрыть. Его предполагаемая продолжительность жизни может составлять от 70 до 90 лет, но есть вероятность, что еще в конце 1980-х аналитики ВМС США зафиксировали зов уже взрослой особи.

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