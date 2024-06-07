Розы дадут большие пышные цветы, если правильно подкормить их: советы садоводов

Розы могут украсить сад пышными цветами, если правильно их подкармливать. Для этого не обязательно покупать химические удобрения.

В то же время эксперты советуют сделать самодельное удобрение из банановой кожуры. В нем будет достаточно азота, фосфора и калия для улучшения цветения роз, сообщает Express.co.uk.

Розы получат значительную пользу от увеличения содержания калия, поскольку питательное вещество помогает растениям перемещать воду, что очень важно при высокой температуре. Один из простых способов использования банановой кожуры – просто зарыть ее вокруг основания роз.

Читайте также: Орхидеи дадут потрясающие цветы, если подкормить их этим удобрением

Однако этот метод лучше не использовать, если у сада живут соседские кошки. Вместо этого лучше превратить бананы в удобрение.

Нужно положить одну банановую кожуру в банку и залить ее водой. Плотно закройте банку и оставьте приблизительно на неделю, прежде чем наполнять розы водой.

Подкармливайте розы удобрением из банановой кожуры каждые две-четыре недели в течение лета, чтобы помочь получить более здоровое и яркое цветение в течение всего сезона.

Напомним, мы уже писали, как сделать вертикальные клумбы у себя дома.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!