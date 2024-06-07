Троянди дадуть великі пишні квіти, якщо правильно підгодувати їх: поради садівників

Троянди можуть прикрасити сад пишними квітами, якщо правильно їх підгодовувати. Для цього не обов'язково купувати хімічні добрива.

Натомість експерти радять зробити саморобне добриво з бананової шкірки. У ньому буде достатньо азоту, фосфору та калію, щоб покращити цвітіння троянд, повідомляє Express.co.uk.

Троянди отримають значну користь від збільшення вмісту калію, оскільки поживна речовина допомагає рослинам переміщати воду, що неймовірно важливо при високій температурі. Один із простих способів використання бананової шкірки – просто закопати її навколо основи троянд.

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Однак цей метод краще не використовувати, якщо біля саду живуть сусідські коти. Замість цього найкраще перетворити банани на добриво.

Потрібно покласти одну бананову шкірку в банку і залити її водою. Щільно закрийте банку і залиште її приблизно на тиждень, перш ніж наповнювати троянди водою.

Підгодовуйте троянди добривом з бананової шкірки кожні два-чотири тижні протягом літа, щоб допомогти отримати більш здорове та яскраве цвітіння протягом усього сезону.

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