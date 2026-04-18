Размещается на глубине 200 метров под землей: в Китае обнаружили уникальный лес (фото)

Команда спелеологов обнаружила скрытый лес в глубокой карстовой воронке на юге Китая — более 200 метров под поверхностью земли. Воронка расположена недалеко от села Пинье в уезде Лее, регионе, известном своим сложным карстовым рельефом. Она входит в примерно тридцать гигантских провалов, зафиксированных в этой местности.

Об открытии сообщает DailyGalaxy. Такие образования, известные как тянькен или "небесные ямы", возникают в результате постепенного растворения известняковых пород подземными водами. Со временем подземные полости становятся настолько большими, что обрушиваются, формируя глубокие вертикальные пропасти.

Во время спуска на глубину около 192 метров исследователи наткнулись на густой, практически нетронутый лес. Его длина достигает почти размера трех футбольных полей.

Руководитель экспедиции Китайской геологической службы Чэнь Лисинь отметил, что подобные изолированные среды могут скрывать неизвестные виды науки:

"Я бы не удивился, если бы здесь были обнаружены организмы, которые до сих пор не описаны или не зарегистрированы наукой".

Особенно впечатляют древние деревья, высота которых местами достигает около 40 метров.

По данным Washington Post, такие природные "ямы" могут становиться уникальными приютами для растительности, где виды развиваются в условиях полной изоляции от внешнего мира. Именно это могло сохранить лес почти в первоначальном состоянии.

Как объясняет Джордж Вени из Национального института исследований пещер и карста, карстовые системы существенно отличаются в зависимости от региона. В Китае они часто имеют масштабные формы с гигантскими провалами и входами в пещеры, тогда как в других странах такие образования обычно значительно менее заметны.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!