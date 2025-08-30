Размеры поражают: ученые обнаружили в мантии Земли колоссальный резервуар воды

В недрах Земли обнаружили огромное хранилище воды, которое может вмещать многократный объем всех мировых океанов. Открытие изменяет представление о внутреннем строении планеты и глобальном водном цикле.

Об этом пишет Daily Galaxy. Как выяснили учёные, примерно на глубине 640 км в так называемой переходной зоне мантии существует водный резервуар. Вода там не редкая — она "спрятана" в кристаллической решетке редкого минерала рингвудита, который образуется только при экстремальных условиях давления и температуры. Геофизик Стивен Джейкобсен сравнивает этот минерал с губкой, способной впитывать и удерживать влагу. Хотя рингвудит содержит только 1,5% воды от своей массы, в масштабах мантии это означает существование колоссальных запасов.

Еще в 2014 году ученые обнаружили частицу рингвудита внутри алмаза, вынесенного из глубин Земли. Внутри были молекулы воды — первое прямое доказательство ее присутствия в переходной зоне. Последующие эксперименты подтвердили: минерал способен удерживать океаны воды в недрах планеты.

Это открытие ставит под вопрос распространенную гипотезу о том, что вода на Землю попала из комет. Новые данные свидетельствуют о том, что внутренний водный резервуар существовал с самого момента формирования планеты. Теперь ученые говорят не только об океанах, атмосфере и реках, но и о "глубинном водном цикле" — процессе, когда вода миллионы лет циркулирует между недрами и поверхностью через субдукционные зоны, вулканизм и мантийные плюмы.

Чтобы найти скрытый океан, ученые применили сейсмическую томографию. Анализируя распространение волн землетрясений, они заметили замедление сигналов в участках, где предположительно находится вода. Лабораторные исследования синтетического рингвудита при давлении свыше 20 гигапаскалов и температуры выше 1200 °C подтвердили догадку: минерал действительно способен удерживать огромные объемы влаги.

