В Швеции обнаружили редкий кулон 10 века: чем интересен (фото)

В погребении X века в шведском поселке Аска археологи обнаружили серебряный кулон, проливающий свет на представления викингов о беременности и социальном статусе. Артефакт изображает женщину с округлым животом, руками под ним и ожерельем, напоминающим легендарный Брисингамен богини Фрейи — символ плодородия.

Кулон, найденный в 1920 году Т. Дж. Арне среди серебряных колец, исламской монеты и костяной игровой доски, хранится в Шведском историческом музее. Исследователи Мартин Рундквист, Нил Прайс и Хиде Густафссон считают его защитным талисманом для беременных, связанным с культом Фрейи. Об этом пишет Live Science.

Погребение указывает на высокий статус: посох с головой волка, ожерелье и расположение у кургана с плоской верхушкой (возможно, основанием большого зала) свидетельствуют о влиятельной семье. Отсутствие подобных артефактов в более поздних могилах намекает: женщина могла быть одной из последних язычниц перед приходом христианства.

