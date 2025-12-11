На территории Италии обнаружили редкую древнегреческую скульптуру: чем интересна находка (фото)

В бывшем этрусском городе Вульчи (Италия) археологи обнаружили мраморную голову статуи старше 2500 лет, которая кардинально меняет представление о культурном обмене между греками и этрусками. Ее нашли во время раскопок большого храмового комплекса в проекте "Городской пейзаж Вульчи" и была представлена в Риме с участием министра культуры Алессандро Джули.

Доктор Мариакиара Франческини и доктор Пол П. Пасиека подчеркивают: ранее контакты оценивали по греческой керамике, но статуя свидетельствует о перемещении мастеров и религиозных идей. Вероятно, работа создана в Аттике в начале V в. до н. и импортирована в Этрурию. Об этом пишет Arkeonews.

Скульптура изображает молодую женщину с изящными деталями — прической, моделированием лица и диадемой, подобными афинскому Акрополю. Сохранившиеся следы краски – редкий материал для реконструкции оригинального вида. Статуя найдена у этрусско-итальянского храма VI-V вв. до н. с греческими архитектурными влияниями, возможно, как часть религиозной экспозиции.

Читайте также: В Шотландии нашли заброшенный королевский замок в возрасте 700 лет

Находка подтверждает роль Вульчи как торгового хаба, привлекавшего греческих художников. Раскопки обнаружили слои от железных суток до поздней античности, включая захоронения 2025 года.

Реставрация идет в Риме, публикации готовятся. Проект поддерживают Фонд Фрица Тиссена, Фонд Герды Хенкель и Немецкий исследовательский фонд (с 2024 г.). Глава статуи – одна из ключевых находок, которая раскрывает художественный обмен и формирование ранней европейской истории.

Ранее мы рассказывали, что ученые совершили невероятное открытие в Перу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !