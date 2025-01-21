Размером с ладонь: в Китае нашли кости самого маленького кота в мире, жившего 300 тысяч лет назад (фото)

Ученые идентифицировали новый вид кошек, размер которых был настолько мал, что они могли бы поместиться на ладони человека. Этот вид, существовавший в Китае 300 тысяч лет назад, был обнаружен по окаменевшей челюсти.

Останки этой маленькой кошки обнаружили глубоко в пещере, где проживали древние люди. Исследователи предполагают, что найденное животное может быть самой маленькой кошкой, которую они когда-либо изучали, сообщает Live Science.

Этот новый вид принадлежит к роду леопардовых кошек Prionailurus, семейства диких кошек, до сих пор существующих в Южной Азии. В то время как современные леопардовые кошки обычно имеют размер похож на домашних кошек (средняя длина которых составляет до 70 см и вес свыше 2 кг), найденное существо было гораздо меньше.

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"Этот кот был значительно меньше домашнего, его вес составлял около 1 килограмма", – отметил ведущий автор исследования Цыгао Цзянцзуо.

Ученые идентифицировали по окаменелой челюсти крошечный вид котов Ученые идентифицировали по окаменелой челюсти крошечный вид котов

Ученый добавил, что коты были типичными жителями четвертичного периода (геологического периода, который длится с 2,58 миллиона лет назад до сегодняшнего дня) и часто находились в пещерах. Однако обнаружение такого маленького кота стало неожиданностью для исследователей.

Окаменелости предков леопардовых кошек редко встречаются, поскольку эти животные жили в незащищенных лесах, где их кости быстро разрушались, что значительно уменьшает количество сохранившихся доисторических образцов. Обнаруженный экземпляр сохранился благодаря благоприятной среде пещеры, что предоставило ученым редкую возможность исследовать эти окаменелости.

Ученый также отметил, что они планируют продолжить систематическое исследование видов кошек, как в Китае, так и по всему миру, ранее недостаточно изученных.

"Мы стремимся изучить происхождение и эволюцию различных представителей семейства кошачьих", – добавил Цзянцзуо.

Напомним, в Японии нашли уникальные окаменевшие кости в возрасте 20 000 лет.

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