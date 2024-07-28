Пять предметов, которые лучше никогда не одилживать: как избежать проблем и конфликтов

Есть определенные вещи, которые при определенных обстоятельствах никогда нельзя давать или брать в долг. UAportal подготовил список вещей, которые никогда не стоит занимать, чтобы не навлечь беду на свою жизнь и семейные отношения.

Деньги

Хотя одалживать деньги другим – это, как правило, приемлемо, однако следует избегать давать взаймы свои последние средства. Это может привести к бедности и несчастью.

Также рекомендуется воздержаться от заимствований в понедельник вечером или в день рождения ребенка. Если богатый человек попросит денег, то это может принести успех в жизнь.

Хлеб и соль

Желательно не занимать у кого-нибудь последний кусок хлеба, поскольку это может привести к финансовым трудностям в семье. Также рекомендуется избегать обмена хлебом после заката или передачи его через порог, поскольку это может привести к семейным спорам. Так же заем соли может привести к проблемам в семье или на работе.

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Веник

Одалживая веник, можно сделать свой дом уязвимым к неприятностям. Это связано с верой в то, что веники несут мощную энергетику.

Сахар

Это может привести к тому, что в семье уменьшится достаток. А потом может привести к недоразумениям и напряженным отношениям в семье. Если все-таки решили одолжить сахар, лучше предлагать его в закрытом пакете. Это поможет снизить негативные последствия.

Одежда и украшения

Одежда и украшения несут в себе мощный заряд, поскольку способны удерживать энергетику своих владельцев. Если кто-то с негативной энергетикой занимает одежду или украшения, и впоследствии будет пользоваться – это может принести в жизнь многочисленные проблемы.

Напомним, ранее команда UAportal рассказывала, каких вещей нужно избавиться, чтобы в доме царил достаток.

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