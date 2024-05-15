Прямо под теннисным кортом: в Венгрии нашли утраченную церковь Девы Марии XIV века (фото)
Археологи, производящие раскопки в Вышеграде (северная Венгрия), сделали сенсационную находку – под теннисным кортом им удалось обнаружить руины церкви Девы Марии XIV века.
Эта церковь, построенная при правлении Сигизмунда Люксембургского (короля Венгрии в 1387-1437 годах), была частью францисканского монастыря, когда-то стоявшего рядом с королевским дворцом, сообщает Программа развития Возрождения Вышеграда в Фейсбуке.
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Уже в первый день раскопок на теннисном корте археологам удалось найти остатки церкви, а также склеп перед главным алтарем. Среди обломков разрушенного склепа лежали останки трех тел, вероятно, солдат. Объекты, найденные рядом с ними, такие как шпора и несколько дробей (свинцовых шаров), дают основания для такого предположения.
У останков солдат археологи обнаружили медную чашу с углублениями от оружия. Это может свидетельствовать, что церковь стала не только местом ограбления, но и кровавой стычки.
Считается, что церковь Девы Марии была разрушена после 1544, когда Вышеград оказался под властью османов. С тех пор развалины церкви и королевского замка на протяжении веков оставались погребенными под землей.
Напомним, ученым удалось воспроизвести лицо мумии, чья глава годами хранилась в школьной библиотеке в Австралии.
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