Прямо под теннисным кортом: в Венгрии нашли утраченную церковь Девы Марии XIV века (фото)

Археологи, производящие раскопки в Вышеграде (северная Венгрия), сделали сенсационную находку – под теннисным кортом им удалось обнаружить руины церкви Девы Марии XIV века.

Эта церковь, построенная при правлении Сигизмунда Люксембургского (короля Венгрии в 1387-1437 годах), была частью францисканского монастыря, когда-то стоявшего рядом с королевским дворцом, сообщает Программа развития Возрождения Вышеграда в Фейсбуке.

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Уже в первый день раскопок на теннисном корте археологам удалось найти остатки церкви, а также склеп перед главным алтарем. Среди обломков разрушенного склепа лежали останки трех тел, вероятно, солдат. Объекты, найденные рядом с ними, такие как шпора и несколько дробей (свинцовых шаров), дают основания для такого предположения.

Археологические находки на месте раскопок церкви Девы Марии. Источник: facebook.com/visegradreneszansza Археологические находки на месте раскопок церкви Девы Марии. Источник: facebook.com/visegradreneszansza

Археологические находки на месте раскопок церкви Девы Марии. Источник: facebook.com/visegradreneszansza Археологические находки на месте раскопок церкви Девы Марии. Источник: facebook.com/visegradreneszansza

Археологические находки на месте раскопок церкви Девы Марии. Источник: facebook.com/visegradreneszansza Археологические находки на месте раскопок церкви Девы Марии. Источник: facebook.com/visegradreneszansza

Церковь Девы Марии находилась под теннисным кортом. Источник: facebook.com/visegradreneszansza Церковь Девы Марии находилась под теннисным кортом. Источник: facebook.com/visegradreneszansza

Археологические находки на месте раскопок церкви Девы Марии. Источник: facebook.com/visegradreneszansza Археологические находки на месте раскопок церкви Девы Марии. Источник: facebook.com/visegradreneszansza

Археологические находки на месте раскопок церкви Девы Марии. Источник: facebook.com/visegradreneszansza Археологические находки на месте раскопок церкви Девы Марии. Источник: facebook.com/visegradreneszansza

У останков солдат археологи обнаружили медную чашу с углублениями от оружия. Это может свидетельствовать, что церковь стала не только местом ограбления, но и кровавой стычки.

Считается, что церковь Девы Марии была разрушена после 1544, когда Вышеград оказался под властью османов. С тех пор развалины церкви и королевского замка на протяжении веков оставались погребенными под землей.

Напомним, ученым удалось воспроизвести лицо мумии, чья глава годами хранилась в школьной библиотеке в Австралии.

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