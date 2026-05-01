Превращает животных в камни: почему нельзя купаться в танзанийском озере Натрон (фото)

В Танзании расположено одно из самых опасных озер мира – гиперсоленое озеро Натрон. Температура воды здесь может достигать 60 градусов по Цельсию, а уровень щелочности настолько высок, что большинство птиц и мелких животных, попадающих в водоем, погибают и со временем приобретают вид "окаменевших" существ.

Об этом сообщает IFL Science. Ученые объясняют: необычные свойства озера связаны с активной вулканической зоной и суровым засушливым климатом региона.

Опасный природный состав

Озеро Натрон питается только одной рекой и более чем двадцатью горячими источниками. Они приносят минералы и соли из вулкана Ол Доиньо Ленгай, расположенного примерно в 20 километрах.

Из-за жары вода быстро улетучивается, оставляя концентрированный соляной раствор с уровнем pH до 12. Для сравнения — это почти такая же едкая жидкость, как сильный бытовой отбеливатель.

Даже непродолжительный контакт с такой водой может вызвать тяжелые химические и термические ожоги. Дополнительную опасность создает небольшая глубина озера — не более трех метров, из-за чего быстро прогревается под экваториальным солнцем. Фотограф Ник Брандт, исследовавший местность, отметил, что купание в этом водоеме было бы крайне опасным.

Почему животные выглядят окаменевшими

Несмотря на агрессивную среду, озеро Натрон имеет большое значение для природы. Именно здесь регулярно гнездятся фламинго – это главное место их размножения в Восточной Африке.

Впрочем, другие перелетные птицы нередко становятся жертвами озера. Через зеркально гладкую поверхность они воспринимают ее как небо и врезаются в воду на большой скорости. Распространенный миф о мгновенном превращении животных в камень не соответствует действительности. На самом деле смесь солей, известная как натрон, постепенно извлекает из тел влагу и жир, высушивая остатки.

Впоследствии вокруг них накапливаются минеральные отложения, что и создает впечатление полного окаменения. Подобный процесс высушивания когда-то использовался и в Древнем Египте во время мумификации.

