Прекрасно дополнит ваши любимые блюда: рецепт ароматного соте из баклажанов на зиму

Баклажанное соте – это аппетитное и душистое блюдо, которое можно готовить как для повседневного меню, так и для консервирования на холодное время года. Благодаря комбинации разнообразных овощей, соте для зимнего хранения получается с богатым вкусом, а если его правильно законсервировать, оно будет радовать в течение всей зимы. В этой статье вы найдете два универсальных рецепта, которые должны быть всегда доступны каждой опытной кулинарке: традиционный вариант и сотый из баклажанов для длительного хранения. Об этом пишет Униан.

Классический рецепт баклажанного соте

Для приготовления традиционного соте из баклажанов вам нужны свежие овощи и минимальные усилия.

Составляющие:

баклажаны – 2 штуки;

сладкий перец – 2 штуки;

томаты – 2 штуки;

луковица – 1 штука;

чеснок – 2 зубца;

масло – 3 столовые ложки; Не забудьте добавить соль и любимые приправы по желанию.

Вас также заинтересует: По рецепту бабушки: как засолить огурцы на зиму, чтобы они не стали мягкими и скользкими

Процесс приготовления:

Порежьте баклажаны большими кубиками, посолите и оставьте на 20 минут для удаления горечи. Затем промойте их водой.

В сковороде нагрейте масло и обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого оттенка.

Добавьте нарезанные сладкий перец и помидоры, готовьте все вместе 10 минут.

Выложите баклажаны и тушите на умеренном огне до мягкости. В конце добавьте измельченный чеснок, соль и специи по вкусу.

Готовьте еще 5-7 минут до готовности, постоянно перемешивая. Это блюдо идеально подходит для быстрого приготовления обеда или ужина.

Еще раньше мы сообщали, как приготовить борщевую заправку на зиму.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!