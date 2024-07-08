Похож на саламандру: в Намибии обнаружили останки гигантского древнего зверя с огромными зубами (фото)

40 миллионов лет назад, когда на Земле царил ледниковый период, в болотах скрывался монстр с головой в форме сиденья унитаза. Это существо, названное Gaiasia jennyae, было значительно больше человека и имело огромные челюсти, чтобы хватать добычу.

Ее окаменелость недавно нашли в Намибии и описали в журнале Nature. Gaiasia jennyae – это стволовой четвероногий, то есть она жила до того, как четвероногие позвоночные разделились на млекопитающих, рептилий, птиц.

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Гигантское существо, похожее на саламандру. Источник: C. Marsicano Гигантское существо, похожее на саламандру. Источник: C. Marsicano

Она была хищником засады, скрывавшейся у дна водоемов и хватала добычу, когда та подплывала слишком близко. Ее череп был широким и плоским, что позволяло ей широко раскрывать рот и всасывать добычу.

Gaiasia jennyae жила в болотах, которые оставались на южных широтах Земли, даже когда другие части планеты становились более теплыми и засушливыми.

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