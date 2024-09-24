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Пикантно и необычно: рецепт маринованного перца с медом на зиму

Цихоцкая Мария

Пикантно и необычно: рецепт маринованного перца с медом на зиму
Попытайтесь приготовить болгарский перец в медовом маринаде

Пробовали ли вы заменять сахар медом при приготовлении маринованного перца? Обычно в большинстве рецептов маринования овощей используют сахар для создания приятного кисло-сладкого вкуса заливки в сочетании с уксусом. Но как насчет использования меда вместо сахара? Попробуйте приготовить болгарский перец в медовом маринаде.

Для этого рецепта лучше подходит красный перец, хотя желтый и белый также дают хороший результат. Об этом пишет prostoway.

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Составляющие:

  • 2 кг болгарского перца
  • 150 г меда
  • 100 мл масла
  • 20 г соли
  • 100 мл уксуса
  • 2 головки чеснока
  • 10 горошин черного перца
  • 6 шт. ароматного перца
  • 2-3 лавровых листа

Используйте кастрюлю с толстым дном или котелок. Очистите и нарежьте перец дольками. Добавьте мед, растительное масло и соль, затем варите на малом огне 15-20 минут после закипания. После этого добавьте уксус, измельченный чеснок, чёрный и ароматный перец, лавровый лист и прокипятите еще 5-7 минут.

Разложите смесь в стерилизованные горячие пол-литровые банки и залейте маринадом. Закрутите металлическими крышками и дайте остыть. Выход – примерно 5 банок. Перец в медовом маринаде получается гораздо вкуснее, чем с сахаром!

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