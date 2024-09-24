Пикантно и необычно: рецепт маринованного перца с медом на зиму

Пробовали ли вы заменять сахар медом при приготовлении маринованного перца? Обычно в большинстве рецептов маринования овощей используют сахар для создания приятного кисло-сладкого вкуса заливки в сочетании с уксусом. Но как насчет использования меда вместо сахара? Попробуйте приготовить болгарский перец в медовом маринаде.

Для этого рецепта лучше подходит красный перец, хотя желтый и белый также дают хороший результат. Об этом пишет prostoway.

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Составляющие:

2 кг болгарского перца

150 г меда

100 мл масла

20 г соли

100 мл уксуса

2 головки чеснока

10 горошин черного перца

6 шт. ароматного перца

2-3 лавровых листа

Используйте кастрюлю с толстым дном или котелок. Очистите и нарежьте перец дольками. Добавьте мед, растительное масло и соль, затем варите на малом огне 15-20 минут после закипания. После этого добавьте уксус, измельченный чеснок, чёрный и ароматный перец, лавровый лист и прокипятите еще 5-7 минут.

Разложите смесь в стерилизованные горячие пол-литровые банки и залейте маринадом. Закрутите металлическими крышками и дайте остыть. Выход – примерно 5 банок. Перец в медовом маринаде получается гораздо вкуснее, чем с сахаром!

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