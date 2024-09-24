Пикантно и необычно: рецепт маринованного перца с медом на зиму
Пробовали ли вы заменять сахар медом при приготовлении маринованного перца? Обычно в большинстве рецептов маринования овощей используют сахар для создания приятного кисло-сладкого вкуса заливки в сочетании с уксусом. Но как насчет использования меда вместо сахара? Попробуйте приготовить болгарский перец в медовом маринаде.
Для этого рецепта лучше подходит красный перец, хотя желтый и белый также дают хороший результат. Об этом пишет prostoway.
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Составляющие:
- 2 кг болгарского перца
- 150 г меда
- 100 мл масла
- 20 г соли
- 100 мл уксуса
- 2 головки чеснока
- 10 горошин черного перца
- 6 шт. ароматного перца
- 2-3 лавровых листа
Используйте кастрюлю с толстым дном или котелок. Очистите и нарежьте перец дольками. Добавьте мед, растительное масло и соль, затем варите на малом огне 15-20 минут после закипания. После этого добавьте уксус, измельченный чеснок, чёрный и ароматный перец, лавровый лист и прокипятите еще 5-7 минут.
Разложите смесь в стерилизованные горячие пол-литровые банки и залейте маринадом. Закрутите металлическими крышками и дайте остыть. Выход – примерно 5 банок. Перец в медовом маринаде получается гораздо вкуснее, чем с сахаром!
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