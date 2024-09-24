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Пікантно та незвично: рецепт маринованого перцю з медом на зиму

Ціхоцька Марія

Пікантно та незвично: рецепт маринованого перцю з медом на зиму
Спробуйте приготувати болгарський перець у медовому маринаді

Чи пробували ви замінювати цукор медом при приготуванні маринованого перцю? Зазвичай у більшості рецептів маринування овочів використовують цукор для створення приємного кисло-солодкого смаку заливки у поєднанні з оцтом. Але як щодо використання меду замість цукру?Спробуйте приготувати болгарський перець у медовому маринаді.

Для цього рецепту найкраще підходить червоний перець, хоча жовтий і білий також дають гарний результат. Про це пише prostoway.

 

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Складники:

  • 2 кг болгарського перцю
  • 150 г меду
  • 100 мл олії
  • 20 г солі
  • 100 мл оцту
  • 2 головки часнику
  • 10 горошин чорного перцю
  • 6 шт. духмяного перцю
  • 2-3 лаврових листа

Використовуйте каструлю з товстим дном або казанок. Очистіть і наріжте перець часточками. Додайте мед, олію та сіль, потім варіть на малому вогні 15-20 хвилин після закипання. Після цього додайте оцет, подрібнений часник, чорний і духмяний перець, лавровий лист і прокип'ятіть ще 5-7 хвилин.

Розкладіть суміш у стерилізовані гарячі півлітрові банки і залийте маринадом. Закрутіть металевими кришками та дайте охолонути. Вихід – приблизно 5 банок. Перець у медовому маринаді виходить значно смачнішим, ніж з цукром!

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