Українська
Рецепты

Пальчики оближете: рецепт маринованных грибов на зиму

Цихоцкая Мария

Пальчики оближете: рецепт маринованных грибов на зиму
Маринованные грибы – это классика украинской кухни, которая станет прекрасной закуской к любому блюду.

Хотите обрадовать себя и близких вкусными домашними заготовками? Маринованные грибы – это классика украинской кухни, которая станет прекрасной закуской в любое блюдо. Этот рецепт поможет вам легко и быстро заготовить ароматные грибочки на зиму. Об этом пишет Униан.

Что нам понадобится:

  • Грибы (подберезовики, подосиновики, лисички и т.п.) – 1 кг
  • Чеснок – 3-4 зубчика
  • Вода – 1 литр
  • Соль – 1 столовая ложка
  • Сахар – 1 чайная кровать
  • Уксус 9% – 2,5 столовых ложки
  • Перец горошком – 5-8 шт.
  • Гвоздика – 2-3 шт.
  • Лавровый лист – 2-3 шт.
  • Листья смородины – 3-4 шт.
  • Укроп – 2 зонтика

Вас также заинтересует: По рецепту бабушки: как засолить огурцы на зиму, чтобы они не стали мягкими и скользкими

Как приготовить:

  1. Грибы тщательно очистить, промыть и нарезать на кусочки .
  2. Варка грибов: Отварить грибы в подсоленной воде в течение 20 минут.
  3. Приготовление маринада: К отварным грибам добавить воду, соль, сахар, специи и варить еще 10 минут. Затем влить уксус и варить еще 10 минут.
  4. Разложение по банкам: Горячие грибы с маринадом разложить по стерилизованным банкам, добавить в каждую банку по несколько зубчиков чеснока.
  5. Закручивание и хранение: Закатать банки, перевернуть дном вверх и укутать до полного охлаждения. Хранить в холодном темном месте.

Советы:

  • Для маринования лучше подходят молодые грибы.
  • Чтобы грибы были хрустящими, не переварите их.
  • Для разнообразия вкуса можно добавить в маринад другие специи по вкусу.

Еще раньше мы сообщали, как приготовить борщевую заправку на зиму.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Рецепт