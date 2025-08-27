Остров-призрак: что скрывает точка на Земле с координатами 0°0′

Задумывались ли вы когда-нибудь, что находится в точке с координатами 0° широты и 0° долготы? Эта необычная географическая локация расположена в Гвинейском заливе у западного побережья Африки и известна под названием "Ноль-остров".

Об этом сообщает IFLScience. До XIX века каждая страна пользовалась своей системой координат: во Франции отсчет вели от Парижа, в Китае – от Пекина. Это приводило к серьезным трудностям в навигации.

Только в 1884 году на Международной конференции по меридианам в Вашингтоне было принято решение признать Гринвицкую обсерваторию в Лондоне точкой отсчета – нулевым меридианом. Экватор как линию 0° широты определили гораздо проще, и именно их пересечение образовало легендарную координату 0,0.

Почему "Ноль-остров" существует только на картах

На самом деле, в этой части Атлантического океана ни одного острова нет. Его появление связано с работой цифровых карт: когда система геокодирования давала сбой, координаты автоматически смахивали на точку 0,0. Со временем картографы в шутку начали обозначать там вымышленный участок суши размером всего 1 м².

Впрочем, в этом месте находится реальный объект – океанографический буй Станция 13010 "Душа", который является частью международной программы PIRATA . Он фиксирует температуру воды, уровень влажности и скорость ветра, обеспечивая данные для прогнозирования погоды и разработки климатических моделей.

