Орхидея не хочет цвести: пробудите ее кофе

Орхидеи – прекрасные многолетние цветы с вечнозелеными листьями, которые могут украсить любой дом. Однако для их яркого цветения требуется правильный уход.

Один из секретов успешного выращивания орхидей – это использование натурального удобрения из кофейной гущи. Кофейная гуща содержит важные питательные вещества, такие как азот, фосфор, калий и магний.

Азот способствует росту клеток, фосфор улучшает фотосинтез, а калий обеспечивает общий здоровый рост растения. Такие компоненты делают кофейную гущу отличным удобрением для орхидей, что помогает им снова зацвести и стать более устойчивыми к болезням, утверждают специалисты.

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Как приготовить удобрение из кофейной гущи?

Соберите кофейную гущу после приготовления кофе. Смешайте ее с двумя литрами воды в емкости. Оставьте смесь на 24-48 часов в холодном месте. Процедите раствор и используйте его для полива орхидей.

Как и когда удобрять орхидеи?

Весной, когда появляются почки, удобряйте орхидеи каждые 21 день. Летом орхидеи нуждаются в удобрениях еженедельно. Зимой прекратите внесение удобрений, поскольку растения находятся в покое.

Кроме жидкого удобрения, можно улучшить почву для орхидей, смешав ¼ кофейной гущи с ¾ садовой земли. Это поможет обеспечить растение питательными веществами для продолжительного роста.

Ошибки, которых следует избегать

Не используйте кофейную гущу для растений, пораженных тлей или мучнистым червецом, поскольку это может усугубить ситуацию.

Не удобряйте молодые орхидеи кофейной гущей, поскольку это может замедлить их рост.

Обязательно высушивайте кофейную гущу перед добавлением в субстрат во избежание развития плесени.

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