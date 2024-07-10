Оранжевый уровень опасности: по Земле два дня будет бить сильная магнитная буря

В среду, 10 июля, геомагнитное поле Земли находится в спокойном состоянии. Однако уже в четверг и пятницу, 11-12 июля, по Земле ударит двухдневная магнитная буря силой в четыре балла.

Как прогнозируется на сайте Meteoagent, магнитная буря оранжевого уровня опасности растянется на двое суток и закончится к субботе, 13 июля.

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Магнитные бурые июль 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнитные бурые июль 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Как магнитные бури влияют на организм человека

Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, которые могут быть вызваны выбросами солнечной энергии. Эти колебания могут оказывать влияние на работу электросетей и спутников, а также на самочувствие людей.

К возможным симптомам воздействия магнитных бурь на организм человека относят:

головная боль;

головокружение;

тошноту;

снижение работоспособности;

нарушение сна;

ухудшение настроения;

обострение хронических заболеваний.

В дни магнитных бурь избегайте физических нагрузок. Пейте больше воды, употребляйте пищу, богатую витаминами и микроэлементами. Соблюдайте режим сна и отдыха. Принимайте успокаивающие средства, если испытываете тревогу или раздражительность.

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