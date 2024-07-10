Оранжевый уровень опасности: по Земле два дня будет бить сильная магнитная буря
В среду, 10 июля, геомагнитное поле Земли находится в спокойном состоянии. Однако уже в четверг и пятницу, 11-12 июля, по Земле ударит двухдневная магнитная буря силой в четыре балла.
Как прогнозируется на сайте Meteoagent, магнитная буря оранжевого уровня опасности растянется на двое суток и закончится к субботе, 13 июля.
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Как магнитные бури влияют на организм человека
Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, которые могут быть вызваны выбросами солнечной энергии. Эти колебания могут оказывать влияние на работу электросетей и спутников, а также на самочувствие людей.
К возможным симптомам воздействия магнитных бурь на организм человека относят:
- головная боль;
- головокружение;
- тошноту;
- снижение работоспособности;
- нарушение сна;
- ухудшение настроения;
- обострение хронических заболеваний.
В дни магнитных бурь избегайте физических нагрузок. Пейте больше воды, употребляйте пищу, богатую витаминами и микроэлементами. Соблюдайте режим сна и отдыха. Принимайте успокаивающие средства, если испытываете тревогу или раздражительность.
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