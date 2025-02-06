Одно из старейших животных на планете: ученые обнаружили в Антарктиде существо, которое пряталось там 15 тысяч лет (фото, видео)

Земля сформировалась более 4,5 миллиарда лет назад и с тех пор стала средоточием жизни для множества организмов. Некоторые из них приспособились к существованию даже в самых экстремальных условиях.

Как сообщает IFLScience, во время нового исследования ученые неожиданно обнаружили в заливе Мак-Мердо в Антарктиде организм, который, по их мнению, может быть самым древним существом на планете. В районе залива Мак-Мердо живет вид губок, известный как гигантская вулканическая губка (Anoxycalyx joubini). Определить возраст отдельных организмов непросто, однако исследователи предполагают, что им удалось найти одно из древнейших животных на Земле.

Хотя губки не отличаются подвижностью, они являются довольно интересными организмами. Эти неподвижные беспозвоночные, подобно кораллам, играют важную роль в экосистемах, где существуют, служа убежищем для меньших существ. К тому же их выносливость значительно превышает ожидания.

Гигантская вулканическая губка Anoxycalyx joubini. Источник: Paul K. Dayton et al., PLOS ONE, 2013 Гигантская вулканическая губка Anoxycalyx joubini. Источник: Paul K. Dayton et al., PLOS ONE, 2013

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Специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) отмечают, что скелетная структура губок прекрасно приспосабливается к их естественной среде. Благодаря этому они могут закрепляться как на твердых и каменистых поверхностях, так и на мягких отложениях, таких как песок или ил. Исследования также обнаружили, что некоторые виды способны прикрепляться даже к плавающему мусору. Однако в открытой воде эти существа встречаются крайне редко.

Вода проходит через пористую внешнюю часть губки, обеспечивая ее движение, поставляя кислород и питательные вещества, а также способствуя выведению отходов. Ученые выяснили, что крошечные волосовидные структуры, известные как жгутики, расположенные внутри губки, создают потоки, которые помогают фильтровать бактерии и удерживать пищу. Благодаря прочному скелету губки способны выдерживать большие объемы воды, проходящие через них ежедневно.

Ученые считают, что губки могут быть одними из первых животных на Земле, а значит, и древнейшими обитателями планеты. Гигантские вулканические губки способны достигать 1,5 метра в диаметре и вырастать до 1,95 метра в высоту. Обычно они живут на глубинах от 15 до 144 метров.

В ходе нового исследования ученые пытались определить возраст гигантских вулканических губок, ориентируясь на их размеры. В течение 22 лет они наблюдали за этими организмами и пришли к выводу, что их рост происходит крайне медленно.

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Как отмечают исследователи, самая большая из обнаруженных в Антарктиде гигантских вулканических губок достигала примерно 2 метров в длину. Однако ранее ученым не приходилось наблюдать процесс оседания или роста этих существ. Именно поэтому команда решила сосредоточиться на определении их возраста.

Согласно полученным результатам, возраст одной из губок составлял примерно 23 000 лет, а максимальные оценки свидетельствуют о том, что гигантские вулканические губки способны жить до этого возраста. Однако дальнейшие исследования показали, что такие оценки могут быть несколько завышенными.

В своем исследовании ученые применили модели роста, которые учитывают как биологические факторы, так и геологические события. Соавтор работы, морской биолог и доктор Сюзанна Гатти, отмечает, что при анализе таких длительных периодов необходимо принимать во внимание не только биологические аспекты, но и геологические процессы.

В частности, колебания уровня моря, происходившие во время последнего ледникового максимума (LGM, примерно 18 000-22 000 лет назад), могли оставить среду обитания 2m-S. joubini "открытой и сухой", поскольку в этот период уровень моря был на 105-130 метров ниже, чем сейчас. Исходя из этого, можно предположить, что ни один морской беспозвоночный на шельфе моря Росса не может быть старше 15 000 лет.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что гигантские вулканические губки, скорее всего, являются одними из древнейших животных на планете и обитают в Антарктиде по меньшей мере 15 000 лет.

Напомним, ранее ученые показали существо, живущее в океанах и откладывающее 185 тысяч яиц за раз.

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