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Новый вкус классического блюда: аджика из болгарского перца на зиму

Цихоцкая Мария

Новый вкус классического блюда: аджика из болгарского перца на зиму
Этот универсальный соус прекрасно дополнит мясные блюда, овощные гарниры или придаст пикантности разнообразным блюдам.

Аджика из болгарского перца без использования помидоров – это интересная вариация традиционного рецепта, которая заслуживает внимания кулинаров. Этот универсальный соус отлично дополнит мясные блюда, овощные гарниры или придаст пикантности разнообразным блюдам. Кроме того, его можно использовать в качестве маринада для запекания мяса или рыбы.

Этим оригинальным рецептом поделилась автор кулинарного блога My-kitchen.

Ингредиенты для приготовления:

  • 4 кг болгарского перца
  • 2-3 головки чеснока
  • 100 г острого перца чили
  • 2 стакана сахара
  • 1 стакан масла
  • 250 мл уксуса
  • 2 столовые ложки соли
  • 500 мл томатной пасты

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Процесс приготовления:

  1. Тщательно промойте овощи, нарежьте их на кусочки и удалите семена. Очистите чеснок.
  2. Размельчите перец и чеснок с помощью мясорубки или блендера до однородной консистенции.
  3. Перелейте массу в кастрюлю, добавьте сахар, масло и соль. Тщательно перемешайте.
  4. Варите смесь на среднем огне в течение часа, периодически помешивая, чтобы предотвратить пригорание.
  5. Добавьте измельченный чеснок и пасту томатную, продолжайте варить еще 20 минут.
  6. За 5 минут до готовности влейте уксус.
  7. Разлейте горячую аджику в стерилизованные банки и закройте крышками.
  8. Стерилизуйте банки в кастрюле с кипящей водой в течение 15 минут.

Эта аджика станет отличным дополнением к мясным блюдам, овощным салатам или может использоваться как острая приправа к разнообразным блюдам. Экспериментируйте, используя ее в качестве маринада для запекания мяса или рыбы, чтобы придать блюдам новый, неповторимый вкус.

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