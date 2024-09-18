Новый вкус классического блюда: аджика из болгарского перца на зиму

Аджика из болгарского перца без использования помидоров – это интересная вариация традиционного рецепта, которая заслуживает внимания кулинаров. Этот универсальный соус отлично дополнит мясные блюда, овощные гарниры или придаст пикантности разнообразным блюдам. Кроме того, его можно использовать в качестве маринада для запекания мяса или рыбы.

Этим оригинальным рецептом поделилась автор кулинарного блога My-kitchen.

Ингредиенты для приготовления:

4 кг болгарского перца

2-3 головки чеснока

100 г острого перца чили

2 стакана сахара

1 стакан масла

250 мл уксуса

2 столовые ложки соли

500 мл томатной пасты

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Процесс приготовления:

Тщательно промойте овощи, нарежьте их на кусочки и удалите семена. Очистите чеснок. Размельчите перец и чеснок с помощью мясорубки или блендера до однородной консистенции. Перелейте массу в кастрюлю, добавьте сахар, масло и соль. Тщательно перемешайте. Варите смесь на среднем огне в течение часа, периодически помешивая, чтобы предотвратить пригорание. Добавьте измельченный чеснок и пасту томатную, продолжайте варить еще 20 минут. За 5 минут до готовности влейте уксус. Разлейте горячую аджику в стерилизованные банки и закройте крышками. Стерилизуйте банки в кастрюле с кипящей водой в течение 15 минут.

Эта аджика станет отличным дополнением к мясным блюдам, овощным салатам или может использоваться как острая приправа к разнообразным блюдам. Экспериментируйте, используя ее в качестве маринада для запекания мяса или рыбы, чтобы придать блюдам новый, неповторимый вкус.

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