Не только мясо: ученым удалось узнать, из чего состоял рацион неандертальцев

Долгое время считалось, что неандертальцы были убежденными мясоедами. Химический анализ их костей свидетельствовал о рационе, подобном хищникам на вершине пищевой цепи — таких как львы или гиены. В то же время исследователи давно знали, что неандертальцы, как и другие представители гомининов, в том числе и современный человек, по своей природе всеядны, а значит, питались не только мясом, но и большим количеством растений.

Об этом пишет The Independent. Несмотря на способность человеческого организма определенное время выживать на мясной диете, ее длительное соблюдение без достаточного потребления других питательных веществ может иметь серьезные последствия. Один из таких — белковое отравление, известное как "кроличье голодание", которое в некоторых случаях может быть смертельным.

Итак, откуда взялись те необычно высокие показатели азота в костях неандертальцев, которые раньше интерпретировали как показания почти исключительно мясного рациона? Новое исследование антропологии Мелани Бисли выдвинуло неожиданную, но убедительную гипотезу: возможно, источником азота-15 в рационе неандертальцев были личинки мух.

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Эти существа не только чрезвычайно питательны, в частности богаты жирами, но и легко доступны — особенно после охоты. Личинки появляются на тушах почти мгновенно, вероятно, были для неандертальцев дополнительным пищевым ресурсом, не требовавшим особых усилий для сбора.

Чтобы проверить эту гипотезу, Бисли проанализировала данные, первоначально собранные в рамках судебно-антропологического исследования, связанного с анализом изотопов азота при разложении тканей. Она провела эксперимент в Центре судебной антропологии Университета Теннесси, где сравнивала изотопные показатели в мышечной ткани тела и потреблявших ее личинках.

Оказалось, что уровень δ¹⁵N в мышцах при разложении растет незначительно – максимум до 7,7 промилле. В то же время в личинках, питающихся этой тканью, значение может достигать 43,2 промилле. Для сравнения: у древних травоядных плейстоценов этот показатель редко превышал 11 промилле.

Эти результаты позволяют предположить, что высокое насыщение азотом-15 в костях неандертальцев могло быть вызвано именно употреблением личинок, которые развивались на мясе, что подвергалось разложению. Такой ресурс был доступен в течение всего года — в частности, в виде высушенной, замороженной или закопанной пищи — и вполне мог стать частью рациона древних людей.

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