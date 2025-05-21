Не четыре: сколько на самом деле сторон имеет пирамида Хеопса в Египте

Египетские пирамиды до сих пор скрывают немало загадок, которые не перестают увлекать исследователей со всего мира. Даже хорошо изученные объекты, такие как пирамида Хеопса, оказываются более сложными, чем кажется на первый взгляд. Многочисленные вопросы – от назначения внутренних пустот до технологий транспортировки каменных блоков – остаются предметом научных дискуссий. Но иногда неожиданности прячутся даже в, казалось бы, элементарных деталях. Одной из таковых стало количество граней Великой пирамиды.

Распространенное представление о том, что у нее четыре стороны, не соответствует действительности. На самом же деле, в 1926 году пилот британских ВВС П. Гроувз, сделав аэрофотосъемки пирамиды с высоты, обнаружил: каждая из четырех внешних граней имеет не совсем плоскую форму. Вдоль центральной вертикальной линии они едва заметно вогнуты. Это значит, что конструкция фактически состоит из восьми граней. Об этом пишет T4.

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В 2023 году японский исследователь Акио Като из Университета Канагава напомнил об этой особенности в своей работе. Он объяснил, что такая вогнутость слишком слаба, чтобы быть заметна с уровня земли, но четко видна ее с воздуха. Таким образом, Большая пирамида не является обычным четырехгранным сооружением — у нее восемь сторон, разделенных тонкими углублениями.

Като предположил, что эти конструктивные особенности могли быть запланированы для усиления долговечности пирамиды. Наклонные слои каменной кладки вместе с крепкой основой могли лучше сопротивляться природным воздействиям: землетрясениям, гравитационному сжатию и интенсивным осадкам. Согласно подсчетам ученого, за 4500 лет пирамида, вероятно, выдержала более полутысячи сильных ливней, и именно такая конструкция позволила ей сохраниться до наших дней.

Несмотря на гениальность древних инженеров, сооружение не совершенно совершенно. Внутри нее обнаружены коридоры и помещения, которые, вероятно, были заброшены во время строительства из-за неустойчивости. Были ли это просчеты, или часть крупного плана — неизвестно. Но факт остается: Большая пирамида до сих пор открывает перед нами новые грани — как в буквальном, так и в переносном смысле.

Напомним, в Таиланде обнаружили клад в возрасте 1300 лет.

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