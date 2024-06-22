Не Андрей, не Саша и не Коля: как правильно на украинском звучат мужские имена

В украинском языке не существует мужских имен, таких как Миша, Дима, Вадик или Юра. Это связано с тем, что наш язык не использует словообразовательный суффикс -ик для образования имен, который присущ русскому.

Соответственно, имена с таким суффиксом являются россиянизмами, отмечает филолог Ольга Васильева в своей заметке на Facebook.

Как правильно называть мужские имена на украинском языке

Запомните, что в украинских именах нет суффикса -ик. Следовательно, правильно будет использовать такие формы имен: Толык, Виталык, Вадык, Славык и так далее.

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"Например, на Полтавщине бабушка, которой было сто лет, называла своего внука, моего мужа, Толыком и Тольком, но никогда – Толиком. Это тому, что так научили ее родители, потому что еще столетие назад украинцы не говорили по-русски. Зато "димы" и "виталики" – это суржик", – отмечает Ольга Васильева.

Лингвистка напомнила, что в украинском языке разговорные варианты мужских имен выглядят следующим образом:

Не Ваня, а Ванько, Иванко или Ивась.

Не Миша, а Мишко.

Не Юра, а Юрчик.

Не Паша, а Павлик или Павлусь.

Не Петя, а Петрик, Петько или Петрусь.

Не Андрей, а Андрейка.

Не Гордей или Гордюша, а Гордейка.

Не Костя, а Костик, Костусь.

Не Саша, Санько, Олелько или Лесь, Лесик.

Не Алеша, а Олекса, Олешко.

Не Леня, а Ленько.

Не Олежка, а Олька или Лесь, Лесик.

Не Гриша, а Гриць или Гринько.

Не Никита, а Микитка.

Не Коля, а Колько.

Не Сеня, а Семка, Сенька или Семенко.

Не Степа, а Стець, Степко или Степанко.

Не Женя, а Евгений.

Не Гена, а Генко, Геник или Генусь.

Не Рома, а Романка, Ромась или Ромко.

Не Деня, а Дениско или Денько.

Не Тема, а Артемка или Темко.

Не Вася, а Василько.

Не Марик, а Марко.

Не Даня, а Даник, Данько или Данилко.

Не Бодя, а Богдась, Богданик или Богданко.

Не Боря, а Борик, Борька или Бориско.

Не Слава, а Славко.

Не Владик, а Владко.

Не Толя, а Только.

Не Виталик, а Витик или Витась.

Не Федя, а Федусь или Федько.

Не Вова, а Володик или Володько.

Не Кирюша, а Кирилко.

Не Иллюша, а Илько.

Не Лева, а Левко.

Ольга Васильева отмечает, что украинский язык имеет тенденцию к открытым слогам, где слова обычно завершаются на гласный звук. Поэтому мужские имена естественно будут иметь окончание на -ко. Филолог подчеркивает, что такие формы были зафиксированы на граффити Софии Киевской еще с конца XI века, в частности имена Степко, Михалько, Марко.

Напомним, ранее UApotal объяснял, как правильно говорить по-украински Наталья или Наталья.

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