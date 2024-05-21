Названы самые популярные бензиновые авто в Украине: новый рейтинг
В апреле 2024 года украинцы приобрели 2600 новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 7% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.
Бензиновые авто остаются самым популярным сегментом рынка, занимая 46% от общего количества новых легковых автомобилей, проданных в апреле, пишет auto.24tv.ua.
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Однако по сравнению с апрелем 2023 года их доля рынка несколько уменьшилась – на 2%.
Лидером по продаже новых бензиновых авто в апреле стал кроссовер Mazda CX5, проданный 220 штук.
В ТОП-10 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС также попали:
- Kia Sportage (185 шт.)
- Toyota RAV-4 (174 шт.)
- Renault Duster (111 шт.)
- Hyundai Tucson (110 шт.)
- Suzuki Vitara (106 шт.)
- Suzuki SX4 (94 шт.)
- Skoda Octavia (94 шт.)
- Volkswagen Tiguan (83 шт.)
- Kia Cee'd (61 шт.)
Интересно, что ТОП-3 модели остались прежними с марта 2024 года.
Mazda CX5 уже второй месяц возглавляет рейтинг, а Kia Sportage и Toyota RAV-4 постоянно находятся на вторых и третьих местах соответственно.
Рост популярности бензиновых автомобилей может быть связан с несколькими факторами:
- Рост цен на электромобили и гибридные автомобили.
- Снижение цен на бензин.
- Широкий выбор бензиновых моделей на рынке.
Бензиновые авто все еще остаются доступнее и практичнее для украинских водителей, ведь сеть АЗС значительно шире, чем сеть зарядных станций для электромобилей.
Однако важно отметить, что тенденция к росту популярности электромобилей и гибридных авто вероятно сохранится.
Со временем эти модели станут дешевле, а их зарядная инфраструктура будет развиваться, что может привести к смене лидеров на рынке новых легковых автомобилей.
Напомним, ранее эксперты назвали топ-5 кроссоверов, которые не стоит покупать в 2024 году.
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