Названо лучшее средство против тли и других вредителей: всего один ингредиент

Дачники знают, что тля - это опасный враг сада и огорода. Эти крошечные насекомые питаются соком молодых растений, ослабляя их и вредя их развитию. В больших количествах тля может привести даже к гибели саженцев.

Поэтому, заметив на своих растениях признаки этого вредителя, важно немедленно принимать меры. К счастью, избавиться от тли совсем не сложно. О простом и эффективном средстве рассказывает команда UAportal совместно с Ukr.Media.

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Чтобы приготовить раствор, который защитит растения от тли, вам понадобится жидкое стекло или силикатный клей. Нужно взять 2 столовые ложки на 10 литров воды.

Обработка этим средством убережет растения не только от тли, но и от паутинного клеща, мучнистой росы, различных бактерий и грибков.

Эффект от применения этого простого раствора будет заметен уже на следующий день: тля погибнет и останется на листьях.

После дождя листья будут абсолютно чистыми и здоровыми.

Напомним, ранее UAportal рассказывал об эффективных народных средствах для борьбы с белокрылкой.

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