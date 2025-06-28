На территории Польши обнаружили бумеранг из бивня мамонта в возрасте 40 тысяч лет (фото)

В Польше в одной из пещер обнаружили необычный артефакт — бумеранг, изготовленный из бивня мамонта. Его возраст составляет примерно 40 тысяч лет, что, по словам ученых, делает этот предмет самым древним бумерангом в Европе, а возможно и в мире.

Об открытии пишет Live Science. По словам археолога Павела Вальде-Новака из Ягеллонского университета в Кракове, этот объект имеет все характерные черты бумерангов, которые до сих пор используют аборигены Квинсленда. Его форма, строение и размеры соответствуют современным образцам, предназначенным не для возвращения к метателю, а для точного впечатления цели.

Новые результаты исследования, опубликованные в журнале PLOS One, свидетельствуют о том, что изогнутые метательные инструменты появились в Европе гораздо раньше, чем считалось ранее. Этот конкретный артефакт длиной 72 см, похожий на полмесяца, нашли еще 40 лет назад в пещере Облазова на юге страны. Рядом с ним обнаружили человеческие останки, каменные орудия, подвески из лисьих клыков, все покрытые красной охрой.

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Вальде Новак еще в 1987 году предполагал, что эту пещеру в разные периоды использовали как неандертальцы, так и ранние представители вида Homo sapiens. Особенно его заинтересовало то, что объекты, связанные с последними, имели следы охры – яркий маркер обрядовых или символических практик, характерных для верхнего палеолита.

Позже, в 1996 году, ученые провели анализ углерода-14 останков, в том числе и артефакта из бивня. Первые результаты показали значительно младший возраст – около 18 000 лет, что вызывало сомнения из-за возможного загрязнения клеем или веществами для хранения. Поэтому сам бумеранг решили больше не тестировать без крайней необходимости, изучили же кости животных и человеческие останки из того же культурного слоя.

Результаты повторного анализа позволили точно определить, что одна из фаланг человеческого пальца, найденная рядом, принадлежала человеку, жившему не менее 31 000 лет назад. А лежавшие в том же слое животные кости датируются возрастом около 41 500 лет. Созданная на основе данных статистическая модель показала, что бумеранг, предположительно, был изготовлен в промежутке между 42 365 и 39 355 годами назад.

Это открытие не только подтверждает раннее использование сложных металлических инструментов в Европе, но и свидетельствует о высоком уровне когнитивного развития Homo sapiens, которые не просто производили функциональные вещи, но и обладали навыками, позволяющими создавать технологически сложные и эффективные орудия.

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