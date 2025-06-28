На території Польщі виявили бумеранг з бивня мамонта віком 40 тисяч років (фото)

У Польщі в одній із печер знайшли незвичайний артефакт — бумеранг, виготовлений із бивня мамонта. Його вік становить приблизно 40 тисяч років, що, за словами науковців, робить цей предмет найдавнішим бумерангом у Європі, а можливо, й у світі.

Про відкриття пише Live Science. За словами археолога Павела Вальде-Новака з Ягеллонського університету в Кракові, цей об’єкт має всі характерні риси бумерангів, які досі використовують аборигени Квінсленда. Його форма, будова і розміри відповідають сучасним зразкам, які призначені не для повернення до метальника, а для точного враження цілі.

Нові результати дослідження, опубліковані у журналі PLOS One, свідчать про те, що вигнуті метальні інструменти з’явилися в Європі набагато раніше, ніж вважалося раніше. Цей конкретний артефакт — завдовжки 72 см, схожий на півмісяць, — знайшли ще 40 років тому в печері Облазова на півдні країни. Поруч з ним виявили людські рештки, кам’яні знаряддя, підвіски з лисячих іклів, усі вкриті червоною вохрою.

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Вальде-Новак ще у 1987 році припускав, що цю печеру в різні періоди використовували як неандертальці, так і ранні представники виду Homo sapiens. Особливо його зацікавило те, що об’єкти, пов’язані з останніми, мали сліди охри — яскравий маркер обрядових чи символічних практик, характерних для верхнього палеоліту.

Пізніше, у 1996 році, вчені провели аналіз вуглецю-14 решток, зокрема й артефакту з бивня. Перші результати показали значно молодший вік — близько 18 000 років, що викликало сумніви через можливе забруднення клеєм або речовинами для зберігання. Тому сам бумеранг вирішили більше не тестувати без крайньої необхідності, натомість вивчили кістки тварин і людські рештки з того ж культурного шару.

Результати повторного аналізу дозволили точно визначити, що одна з фаланг людського пальця, знайдена поруч, належала людині, яка жила щонайменше 31 000 років тому. А тваринні кістки, що лежали в тому ж шарі, датуються віком близько 41 500 років. Створена на основі цих даних статистична модель показала, що бумеранг, імовірно, був виготовлений у проміжку між 42 365 і 39 355 роками тому.

Це відкриття не лише підтверджує раннє використання складних метальних інструментів у Європі, а й свідчить про високий рівень когнітивного розвитку Homo sapiens, які не просто виготовляли функціональні речі, а й володіли навичками, які дозволяли створювати технологічно складні й ефективні знаряддя.

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