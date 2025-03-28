На территории Монголии обнаружили останки нового вида динозавров: чем уникальны

В Монголии палеонтологи нашли новый вид динозавров с необыкновенными когтями. Речь идет о представителе теризинозавров – растительноядных двуногих гигантов, найденных погребенными в пустыне Гоби. В отличие от других терризинозавров, которые имели три пальца с длинными острыми когтями, этот новый вид обладает только двумя пальцами. Именно эта особенность и определила его научное название – Duonychus tsogtbaatari, что в переводе с греческого означает "две цифры" и чествует монгольского палеонтолога Хишиджава Цогтбаатара.

Одна из авторов исследования Дарла Зеленицкая призналась, что находка динозавра с двумя пальцами стала настоящим открытием, ведь это очень редкое явление для этой группы. Об этом пишет Live Science.

Теризинозавры жили в Азии и Северной Америке в позднем Мелом периоде, примерно 100-66 миллионов лет назад. Хотя они принадлежали к тероподам, которые чаще всего связывают с хищными динозаврами, сами были травоядными. Они славились огромными серповидными когтями, длина которых у некоторых видов достигала 50 сантиметров. Все ранее известные теризинозавры, включая теризинозавры и бейпиаозавры, имели по три пальца, что делает открытие D. tsogtbaatari уникальным.

Палеонтолог Йошицугу Кобаяши из Университета Хоккайдо подчеркнул, что теризинозавры и так считаются одними из самых неординарных динозавров, а находка этого вида делает их еще более загадочными.

Кроме уникального строения пальцев, исследователи обратили внимание на невероятно хорошо сохранившуюся кератиновую оболочку когтя – это первый подобный случай среди больших тероподов. По словам Зеленицкой, окаменелость руки прекрасно сохранилась: все кости пальцев и запястья остались целыми, а оболочка когтя позволяет оценить его размер и форму.

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По мнению ученых, D. tsogtbaatari мог использовать свои мощные когти для хватания веток и подтягивания растительности, подобно хамелеонам. Кобаяши отметил, что многие теризинозавры могли применять тактику "зацепы и тяги" для сбора пищи, однако этот вид вывел ее на новый уровень благодаря уникальной форме когтей.

Кроме того, ученый предположил, что эти когти могли иметь и другие функции, такие как защита, ухаживание или даже игры. Он подчеркнул, что эта находка коренным образом меняет представление о теризинозаврах и их эволюции, а дальнейшие открытия могут дать еще больше ответов на их уникальную анатомию.

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