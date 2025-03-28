На території Монголії виявили рештки нового виду динозаврів: чим унікальні

У Монголії палеонтологи виявили новий вид динозаврів із незвичайними кігтями. Йдеться про представника теризинозаврів – рослиноїдних двоногих гігантів, яких знайшли похованими в пустелі Гобі. На відміну від інших теризинозаврів, які мали три пальці з довгими гострими кігтями, цей новий вид володіє лише двома пальцями. Саме ця особливість і визначила його наукову назву – Duonychus tsogtbaatari, що в перекладі з грецької означає "дві цифри" та вшановує монгольського палеонтолога Хішигджава Цогтбаатара.

Одна з авторів дослідження Дарла Зеленицька зізналася, що знахідка динозавра лише з двома пальцями стала справжнім відкриттям, адже це дуже рідкісне явище для цієї групи. Про це пише Live Science.

Теризинозаври мешкали в Азії та Північній Америці в пізньому Крейдяному періоді, приблизно 100–66 мільйонів років тому. Хоча вони належали до тероподів, яких найчастіше пов’язують із хижими динозаврами, самі були травоїдними. Вони славилися величезними серпоподібними кігтями, довжина яких у деяких видів сягала 50 сантиметрів. Всі раніше відомі теризинозаври, включаючи теризинозавра і бейпіаозавра, мали по три пальці, що робить відкриття D. tsogtbaatari унікальним.

Палеонтолог Йошицугу Кобаяші з Університету Хоккайдо підкреслив, що теризинозаври і без того вважаються одними з найнеординарніших динозаврів, а знахідка цього виду робить їх ще більш загадковими.

Окрім унікальної будови пальців, дослідники звернули увагу на неймовірно добре збережену кератинову оболонку кігтя – це перший подібний випадок серед великих тероподів. За словами Зеленицької, скам’янілість руки чудово збереглася: всі кістки пальців і зап’ястя залишилися цілими, а оболонка кігтя дає змогу оцінити його розмір і форму.

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На думку вчених, D. tsogtbaatari міг використовувати свої потужні кігті для хапання гілок і підтягування рослинності, подібно до хамелеонів. Кобаяші зазначив, що багато теризинозаврів могли застосовувати тактику "зачепи й тягни" для збору їжі, однак цей вид вивів її на новий рівень завдяки унікальній формі кігтів.

Окрім того, вчений припустив, що ці кігті могли мати й інші функції, такі як захист, залицяння або навіть ігри. Він підкреслив, що ця знахідка докорінно змінює уявлення про теризинозаврів і їхню еволюцію, а подальші відкриття можуть дати ще більше відповідей щодо їхньої унікальної анатомії.

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