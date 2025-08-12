На территории Мексики нашли потерянный город майя: чем уникален

Майя оставили после себя множество загадок, и с каждым годом они становятся еще более многочисленными. Недавно в Мексике ученые обрели новый древний город этой цивилизации — Сак-Бахлан, который, вероятно, стал последним прибежищем повстанцев майя, более века сопротивлявшихся испанскому завоеванию. Открытие совершила международная команда археологов под руководством американца Брента Вудфилла и японца Юко Ширатори.

Об этом пишет Arkeonews. Находка пролила свет на малоизвестную группу майя — лакандон-чольти, сохранявшую независимость еще долгое время после падения столицы Лакам-Тун в 1586 году. Город удалось обнаружить благодаря исследованию Хосуэ Лосада Толедо из Национального института антропологии и истории Мексики. Он создал прогнозную модель на основе географических информационных систем, опираясь на исторические источники, в частности, письма испанского монаха Диего де Риваса XVII века. В них описывался маршрут путешествия в Сак-Бахлан в конце XVII века: четыре дня пешком, затем два дня на каноэ по реке Лакантун к месту слияния с Пасьоном.

Возобновив этот путь в программе ArcGIS Pro с учетом рельефа, водоемов и растительности, исследователь очертил зону поиска в районе рек Джатате и Искан, в глубине биосферного заповедника Монтес-Асулес близ границы Мексики с Гватемалой. Экспедиция, повторявшая сложности путешествий XIX века, но с использованием спутникового интернета и современных инструментов, обнаружила архитектурные остатки, совпадающие с описаниями Сак-Бахлана в колониальных источниках.

Обнаруженное поселение внесли в Национальный реестр археологических и исторических памятников под названием Sol y Paraíso. Probablemente Sak-Bahlá. Сейчас на месте создана карта и проведены первые раскопки, которые должны помочь установить время заселения города.

