На территории Китая обнаружили деревянные инструменты в возрасте 300 тысяч лет: чем уникальны (фото)

В юго-западном китайском регионе Юньнань археологи провели раскопки на стоянке Гантанцин и обнаружили 35 напоминающих инструменты деревянных предметов. Это открытие свидетельствует о том, что древние жители этой местности использовали их не для охоты, а преимущественно для хозяйственных работ.

Как сообщают исследователи, это древнейшие деревянные инструменты, никогда не находившиеся в Восточной Азии. Они датируются примерно 300 000 лет назад и подтверждают теорию, что местные древние люди в основном использовали дерево и бамбук как основное сырье для изготовления инструментов. Каменные орудия, как считается, играли вспомогательную роль.

Раскопки в Гантанцине проводились в несколько этапов: место было обнаружено еще в 1984 году, а активные археологические работы проходили в 1989, 2014-2015 и 2018-2019 годах. Именно последние два сезона раскопок принесли больше открытий: кроме деревянных артефактов, были найдены каменные орудия, остатки животных, семена растений, а также предметы из кости и рога.

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Ученый из Китайской академии наук Гао Синь отметил, что хранение деревянных материалов и растительных семян в условиях стоянки является большой редкостью. Обычно подобные материалы разлагаются задолго до того, как попадают в руки археологов.

По словам Синя, около 70% обнаруженных деревянных инструментов были сделаны из сосны — дерева, преимущественно используемого древними обитателями Восточной Азии. Следы резки и скребки на некоторых предметах указывают на их использование для обработки древесины, в частности ветвей хвойных деревьев.

Кроме деревянных инструментов, на стоянке были найдены мелкие каменные орудия, костяные предметы и орудия из оленьего угла — все это подтверждает, что артефакты были созданы людьми. Анализ техники изготовления показал, что предпочтение деревянным инструментам могло быть отдано из-за нехватки пригодного для обработки камня в окрестностях стоянки. Исследователи провели эксперименты по реконструкции процесса обработки древесины каменными инструментами.

Среди найденных артефактов были двуручные палки-копалки, ручные орудия, а также инструменты с крючками, вероятно, для обрезки корней. Находки свидетельствуют, что технологии обработки материалов в раннем и среднем палеолите Восточной Азии были более развитыми, чем предполагалось ранее.

На некоторых деревянных наконечниках учёные обнаружили остатки почвы с крахмальными зернами. Это означает, что инструменты, скорее всего, использовали для извлечения съедобных корней из земли — еще одно доказательство того, что они служили ежедневной хозяйственной деятельности, а не охоты.

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