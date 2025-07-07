На території Китаю виявили деревʼяні інструменти віком 300 тисяч років: чим унікальні (фото)

У південно-західному китайському регіоні Юньнань археологи провели розкопки на стоянці Гантанцін і виявили 35 дерев’яних предметів, що нагадують інструменти. Це відкриття свідчить про те, що давні мешканці цієї місцевості використовували їх не для полювання, а переважно для господарських робіт.

Як повідомляють дослідники, це найдавніші дерев’яні інструменти, які будь-коли знаходили в Східній Азії. Вони датуються приблизно 300 000 роком тому і підтверджують теорію, що місцеві давні люди здебільшого використовували дерево та бамбук як основну сировину для виготовлення інструментів. Кам’яні знаряддя, як вважається, відігравали допоміжну роль.

Розкопки в Гантанціні проводилися в кілька етапів: місце було виявлено ще у 1984 році, а активні археологічні роботи проходили у 1989, 2014–2015 та 2018–2019 роках. Саме останні два сезони розкопок принесли найбільше відкриттів: крім дерев’яних артефактів, були знайдені кам’яні знаряддя, залишки тварин, насіння рослин, а також предмети з кістки та рогу.

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Науковець з Китайської академії наук Гао Сінь зазначив, що збереження дерев’яних матеріалів і рослинного насіння в умовах стоянки є великою рідкістю. Зазвичай подібні матеріали розкладаються задовго до того, як потрапляють до рук археологів.

За словами Сіня, близько 70% виявлених дерев’яних інструментів були зроблені з сосни — дерева, яке переважно використовували давні мешканці Східної Азії. Сліди різання та шкрябання на деяких предметах вказують на їхнє використання для обробки деревини, зокрема гілок хвойних дерев.

Крім дерев’яних інструментів, на стоянці були знайдені дрібні кам’яні знаряддя, кістяні предмети та знаряддя з оленячого рогу — усе це підтверджує, що артефакти були створені людьми. Аналіз техніки виготовлення показав, що перевага дерев’яним інструментам могла бути віддана через нестачу придатного для обробки каменю в околицях стоянки. Дослідники навіть провели експерименти з реконструкції процесу обробки деревини кам’яними інструментами.

Серед знайдених артефактів були дворучні палиці-копалки, ручні знаряддя, а також інструменти з гачками — ймовірно, для обрізки коріння. Знахідки свідчать, що технології обробки матеріалів у ранньому та середньому палеоліті Східної Азії були більш розвиненими, ніж раніше припускалося.

На деяких дерев’яних наконечниках вчені виявили залишки ґрунту з крохмальними зернами. Це означає, що інструменти, найімовірніше, використовували для добування їстівних коренів із землі — ще один доказ того, що вони слугували для щоденної господарської діяльності, а не для полювання.

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