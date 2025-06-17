На территории Ирландии обнаружили глиняный горшок эпохи Римской Империи: чем уникален (фото)

На мысе Драмана в Ирландии археологи совершили настоящее открытие — был найден римский глиняный горшок, ставший первым подобным артефактом, обнаруженным в стране в столь замечательном состоянии сохранения. Эта неожиданная находка в графстве Дублин вызвала подлинный восторг среди исследователей.

Руководитель археологической группы Кристин Бейкер назвала момент открытия "захватывающим", ведь предмет настолько редок для Ирландии, что превзошел все предыдущие находки. Раньше здесь находили отдельные римские артефакты, но ничего похожего по цельности. Об этом пишет Interesting Engineering.

Исторические свидетельства указывают на то, что Ирландия, хотя и не была частью Римской империи, все же поддерживала тесные связи с римской Британией и другими европейскими регионами. Новые археологические данные снова подтверждают существование развитой торговли между ирландцами и римлянами.

Раскопки на мысе Драмана ведутся с 2017 года, когда местные власти выкупили территорию форта. Обнаруженный артефакт — горшок, найденный рядом с обломками амфоры, стал центральной находкой последних исследований. Сам форт, построенный в железном веке, ранее обнаружил необычные черты в ходе геофизических обследований, что и привлекло внимание археологов.

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Исследователи также рассказали о других находках из этой местности: керамика с юга Испании, обугленный инжир, который считается старейшим экзотическим фруктом, найденным в Ирландии, а также остатки средиземноморских товаров — оливковое масло, ювелирные украшения, изделия из кости и игр. Вероятно, ирландцы обменивали свои товары — в частности, золото, собак, а иногда и рабов — на римские роскоши.

Ученые пока не пришли к окончательному выводу о функции форта на мысе. Часть исследователей предполагает, что это был военный плацдарм римлян, другие считают его развитым торговым центром ирландцев. Независимо от версии находка римского горшка разрушает старые представления об изолированности Ирландии в древности и открывает новую страницу в понимании контактов острова с Римом.

Ранее мы рассказывали, что археологи обнаружили в Израиле кольцо в возрасте 2300 лет.

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