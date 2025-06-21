На территории Дании обнаружили погребение вождя викингов: чем уникально (фото)

В Дании археологи наткнулись на уникальную находку — 30 захоронений времен викингов, которые, вероятно, принадлежали представителям знатного рода.

По информации Live Science, в роскошных могилах нашли монеты, жемчуг, керамику и другие ценности. Раскопками руководил Музей Моесгаарда. инвентарю свидетельствует о высоком социальном статусе погребенных.

Недалеко от места раскопок археологи обнаружили ферму, которая, вероятно, принадлежала влиятельному вождю. Именно с ним связывают эти захоронения. Bluetooth, объединяющая устройства, подобно тому, как вождь объединил племена.

Могилы датируются примерно концом X века и заметно различаются между собой по украшению и размеру.

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Особенно выделяется одна женская могила - гроб имел изящные детали, декоративные заклепки и сложный замковый механизм. Благодаря рентгеновскому исследованию ученые увидели внутри украшения, изысканную пару ножниц, швейную иглу и другие личные вещи.

Также были найдены зубы, кости и другие артефакты, которые сейчас находятся на сохранении и анализе в отделе естественных наук музея.

Открытие стало полной неожиданностью, отметила Рехер-Лангберг. Команда надеется, что находка станет толчком для дальнейших исследований региона.

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