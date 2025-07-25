На территории Чехии обнаружили доспехи эпохи Троянской войны (фото)

Археологи, исследующие бронзовые фрагменты, найденные вблизи Брно в Чехии, сделали чрезвычайную находку — часть нагрудного доспеха воина, изготовленного около 3200 лет назад. Это лишь второй случай в истории страны, когда удалось обнаружить столь давний образец бронзовой защитной амуниции.

Как сообщает Live Science, в 2023 году искатели с металлоискателями нашли тайник, содержащий наконечник копья, серп, иглу и несколько медных фрагментов. Обнаруженные предметы были намеренно повреждены и зарыты вместе — вероятно, как часть какого-то ритуального обряда. После находки археологам понадобилось почти два года, чтобы тщательно изучить один из оказавшихся особенно интересным фрагментов металла. Об этом пишет Live Science.

По словам археолога Алеша Навратила из Городского музея Брно, благодаря 3D-сканированию удалось виртуально "развернуть" изогнутый кусок металла и определить его форму и декор. Именно микроскопическое изучение орнамента подтвердило, что этот фрагмент принадлежал к защитному оборудованию.

Артефакт датируется поздним бронзовым временем — периодом, совпадающим с легендарной Троянской войной и кризисом древних средиземноморских цивилизаций. В те времена бронзовую амуницию носили только воины высшего статуса. Другие, вероятно, использовали доспехи из органических материалов, которые не сохранились до настоящего времени.

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В Городском музее Брно отметили, что находка очень ценна и редка, поэтому точное место раскопок не разглашается. Директор музея Збинек Шолц подчеркнул, что этот случай является примером эффективного сотрудничества между археологами и общественностью, благодаря которому становится возможным открывать и хранить важные свидетельства прошлого.

В настоящее время музей готовит новую выставку, где посетители смогут увидеть эти бронзовые доспехи и узнать больше о военной жизни и культуре Центральной Европы эпохи бронзы.

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