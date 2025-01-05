На территории Британии нашли 'дорогу динозавров': что это такое и чем уникальна

Археологи из Оксфорда и Бирмингема обнаружили около 200 следов динозавров в карьере Дьюарс-Фарм в Оксфордшире. Эта находка, сделанная во время июньских раскопок 2024 года, меняет наши представления о жизни этих древних существ.

Команда исследователей идентифицировала пять больших дорожек, являющихся частью "дороги динозавров". Самая длинная цепь следов достигала более 150 метров. Четыре из этих дорожек оставили завроподы – длинные травоядные динозавры, вероятно, цетиозавры, близкие родственники диплодока, которые могли достигать 18 метров в длину. Об этом пишет Independent.

Еще одну дорожку оставил мясоядный мегалозавр, длина которого достигала 9 метров. Его отличительной чертой были трехпалые ноги с острыми когтями.

На одном из участков раскопок видны рядовые следы травоядного и хищного динозавров. Это вызвало множество вопросов среди ученых о возможном взаимодействии между этими животными.

В рамках проекта команда сделала более 20 тысяч фотографий и создала подробные 3D-модели местности с помощью дронов. Открытие дополнили находки 1997 года, когда в этом районе было обнаружено более 40 наборов следов длиной до 180 метров.

Доктор Дункан Мердок из Музея естественной истории Оксфорда отметил:

"Сохранение следов настолько качественное, что видно, как деформировалась почва под тяжестью динозавров. Благодаря этому и другим находкам, таким как раковины, растения и норы, мы можем воссоздать экосистему той эпохи".

Профессор Ричард Батлер из Бирмингемского университета добавил:

"Это место является ключевой частью нашего геологического наследия. Благодаря 3D-моделям мы сможем продолжить исследования и сделать эту находку доступной для будущих поколений".

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Раскопки будут представлены в программе Digging for Britain на канале BBC Two под руководством профессора Элис Робертс. Также находки покажут на выставке Breaking Ground.

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