На території Британії знайшли 'дорогу динозаврів': що це таке та чим унікальна

Археологи з Оксфорда та Бірмінгема виявили близько 200 слідів динозаврів у кар’єрі Дьюарс-Фарм в Оксфордширі. Ця знахідка, зроблена під час червневих розкопок 2024 року, змінює наші уявлення про життя цих давніх істот..

Команда дослідників ідентифікувала п’ять великих доріжок, які є частиною "дороги динозаврів". Найдовший ланцюг слідів досягав понад 150 метрів. Чотири з цих доріжок залишили завроподи — довгошиї травоїдні динозаври, ймовірно, цетіозаври, близькі родичі диплодока, які могли досягати 18 метрів у довжину. Про це пише Independent.

Ще одну доріжку залишив м’ясоїдний мегалозавр, довжина якого сягала 9 метрів. Його відмінною рисою були трипалі ноги з гострими кігтями.

На одній з ділянок розкопок видно пересічні сліди травоїдного та хижого динозаврів. Це викликало багато запитань серед науковців щодо можливої взаємодії між цими тваринами.

У межах проекту команда зробила понад 20 тисяч фотографій і створила детальні 3D-моделі місцевості за допомогою дронів. Відкриття доповнили знахідки 1997 року, коли в цьому ж районі було виявлено понад 40 наборів слідів завдовжки до 180 метрів.

Доктор Дункан Мердок із Музею природної історії Оксфорда зазначив:

"Збереження слідів настільки якісне, що видно, як деформувався ґрунт під вагою динозаврів. Завдяки цьому та іншим знахідкам, таким як раковини, рослини й нори, ми можемо відтворити екосистему тієї епохи".

Професор Річард Батлер із Бірмінгемського університету додав:

"Це місце є ключовою частиною нашої геологічної спадщини. Завдяки 3D-моделям ми зможемо продовжити дослідження і зробити цю знахідку доступною для майбутніх поколінь".

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Розкопки будуть представлені у програмі Digging for Britain на каналі BBC Two під керівництвом професора Еліс Робертс. Також знахідки покажуть на виставці Breaking Ground.

Дослідники Колумбійської кліматичної школи припускають, що причиною масового вимирання в кінці тріасу, 201,6 млн років тому, могла стати раптова вулканічна зима. Це вимирання знищило три чверті всього життя на планеті й стало одним із п’яти найбільших катаклізмів у історії Землі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чоловік виявив поблизу свого будинку рештки мастодонта льодовикового періоду.

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