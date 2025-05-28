На грани мирового сбоя: как Солнце может парализовать цивилизацию

Новое исследование анализирует результаты уникальных учений, посвященных космической погоде. Их цель – оценить готовность к сверхмасштабным корональным выбросам массы. Хотя эксперты сосредоточились на США, полученные выводы можно считать актуальными для всего мира.

Соединенные Штаты считаются лидером в этой сфере, поэтому их опыт вполне можно принимать за ориентир. Ученые проанализировали уязвимые места в системах защиты и оценили возможные последствия для критической инфраструктуры. Исследование показало: человечество в целом не готово к воздействию мощной геомагнитной бури. В этой связи ученые также разработали ряд советов и действий по повышению готовности в будущем, говорится в публикации Johns Hopkins Applied Physics Laboratory.

В городах Лорел (штат Мэриленд) и Денвер (штат Колорадо) прошли учения с участием ученых из местных и федеральных учреждений США. Целью было моделирование ситуации, когда от Солнца происходит мощный корональный выброс массы (КВМ). В течение двух дней участники симулировали движение массивных облаков заряженной солнечной плазмы в сторону Земли, наблюдали взаимодействие с магнитосферой планеты и анализировали возможные угрозы для ключевых инфраструктурных объектов.

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Корональные выбросы массы – это масштабные извержения магнитно заряженной плазмы из верхнего слоя Солнца. Несмотря на то, что такие выбросы преодолевают расстояние до Земли через несколько дней, времени на реакцию все равно недостаточно. Их влияние может вызвать серьезные геомагнитные бури, способные выводить из строя энергетические системы, нарушать работу спутниковой связи, повреждать орбитальную электронику и создавать дополнительную радиационную угрозу для космонавтов.

В ходе учений специалисты пришли к выводу, что отсутствие достаточного количества данных по наземным и орбитальным наблюдениям значительно усложняет точное предсказание направления движения и силы коронального выброса массы. Магнитное поле в составе солнечной плазмы можно достоверно измерить примерно за полчаса до того, как оно пройдет через точку Лагранжа 1 – а это почти 1,5 миллиона километров от нашей планеты, где и расположены основные системы мониторинга космической погоды.

В сценарии симуляции события перенесены в январе 2028 года: в тот момент миссия Artemis 4 вращается вокруг Луны, а два астронавта работают на его поверхности. Внезапно на Солнце возникает гигантская активная зона, провоцирующая серию мощных вспышек. В результате происходит сверхмассивный корональный выброс, по размерам превосходящий все, что наблюдалось за последние десятилетия. По прогнозам, такое развитие событий привело бы к масштабному отключению электроэнергии, серьезным перебоям в работе спутниковых систем и навигации, а также критической перегрузке служб экстренного реагирования и медицинской инфраструктуры.

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Этот сценарий четко демонстрирует необходимость расширения спутникового флота для сбора реального времени данных, улучшения прогнозных алгоритмов и внедрения унифицированных протоколов оповещения по аналогии с системами предупреждения о природных катастрофах.

Во время моделирования возможных сценариев ученые, конечно, вспомнили мощнейшую за последние два десятилетия солнечную бурю, накрывшую Землю в мае 2024 года. Ее последствия были ощутимы по всей планете: полярные сияния достигали даже экваториальных широт, атмосфера расширялась настолько, что спутники начали сходить с орбиты, а масштабные перебои с электроснабжением и радиосвязью произошли во многих регионах мира. Впрочем, даже эта буря не дотянулась до уровня знаменитого события Каррингтона 1859 года – самой интенсивной геомагнитной бури, зафиксированной в истории.

Стали ли эти выводы прорывом? Вряд ли. Скорее, ученые в очередной раз напомнили о проблеме, особенно на фоне значительного сокращения финансирования NASA, которое инициирует администрация Дональда Трампа. Системы мониторинга космической погоды имеют критическое значение для многих аспектов нашей жизни: от GPS-навигации, управления сельхозтехникой, электроснабжения до стабильности авиационного сообщения. Без должной защиты вся эта инфраструктура может оказаться под угрозой паралича.

Такие бури периодически случаются, но события масштаба Каррингтона – это, к счастью, редкость. Проблема заключается в том, что пока мы не имеем надежного способа их предвидения.

Раньше мы рассказывали, что мощное солнечное извержение испугало ученых.

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