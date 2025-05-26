Яскраве світло розірвало нічне небо США: вчені пояснили явище, що злякало людей

Під час останньої магнітної бурі, коли небо над США засяяло полярними сяйвами, спостерігачі помітили загадкову білу смугу світла, що викликала подив, а подекуди – і страх. Дехто вирішив, що це рідкісне атмосферне явище STEVE, проте пізніше виявилося, що джерело світіння зовсім інше.

Дехто з очевидців порівнював яскраву смугу з траєкторією ракети, що входить в атмосферу. Про це повідомляє ScienceAlert.

У ніч з п’ятниці на суботу, 17 травня, жителі США – навіть у південних регіонах – спостерігали незвичайне явище: яскраву білу лінію, що тягнулася поперек нічного неба. Ця подія збіглася з періодом потужної геомагнітної активності, викликаної недавнім сонячним викидом, який і спровокував масові полярні сяйва.

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На перший погляд деякі астрономи та ентузіасти припустили, що явище могло бути STEVE – вузькою смугою світла, яка зазвичай супроводжує північне сяйво. STEVE, що має біло-фіолетове забарвлення, з'являється внаслідок руху заряджених частинок в іоносфері та теж пов’язаний із космічною погодою, хоча технічно не є полярним сяйвом.

Втім, як пояснив астроном Джонатан Макдауелл, який спеціалізується на моніторингу подій у навколоземному космічному просторі, яскраве світло не мало жодного стосунку до явища STEVE. За його словами, джерелом світіння був верхній ступінь ракети, який здійснив скидання залишків пального – метану та рідкого кисню – на висоті приблизно 250 км, безпосередньо в іоносфері.

Близько години до появи цього оптичного ефекту на небі китайська компанія LandSpace Technology, розташована в Пекіні, здійснила запуск своєї ракети-носія Zhuque-2E Y2, яка працює на метановому паливі. Старт відбувся з космодрому Цзюцюань, і ракета вивела на орбіту шість супутників. Саме викид пального з її верхнього ступеня й спричинив утворення світлової смуги, яку бачили жителі району Чотирьох Кутів у США.

Чому ракетне паливо світиться у верхніх шарах атмосфери

У верхніх шарах атмосфери ракетне паливо може створювати яскраве світіння завдяки кільком фізичним і хімічним процесам. Один із таких механізмів – це відбивання сонячного світла від кристаликів льоду, що трапляється переважно під час сутінок. Крім цього, в іоносфері можливі реакції між молекулами вуглецю, водню та кисню – елементами, які містяться у метані. Ці реакції можуть супроводжуватися випромінюванням світла.

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У взаємодії з іонізованим середовищем іоносфери метан вступає в складні процеси – обмін зарядами між іонами та нейтральними молекулами, електронно-іонна рекомбінація та явища хемілюмінесценції – які й викликають світіння.

Як пояснює команда фізиків під керівництвом Пола Бернхардта з Військово-морської дослідницької лабораторії США, якщо залишки пального потрапляють в іоносферу в нічний час, хемілюмінесцентні реакції можуть викликати тривале світіння, видиме як з Землі, так і з орбіти.

Зазвичай подібне світло від ракетного палива виглядає у небі як химерна спіраль. А ось нещодавній випадок, коли його сплутали з атмосферним феноменом STEVE, став свіжим прикладом того, як нові типи пального, що активно використовуються в сучасних запусках, створюють вражаючі візуальні ефекти. У майбутньому подібні явища траплятимуться дедалі частіше, з огляду на активне використання метанового палива в аерокосмічній галузі.

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